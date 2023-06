Tödlicher Unfall in NRW: Regionalexpress erfasst Auto auf Bahnübergang

Bocholt

Ein Auto ist an einem Bahnübergang in Bocholt von einem Zug erfasst worden. Die Fahrerin starb.

Tödlicher Unfall im Münsterland: Ein Auto wurde auf einem Bahnübergang von einem Regionalexpress erfasst. Die Fahrerin war sofort tot.

Bocholt - An einem Bahnübergang in Bocholt im Kreis Borken (NRW) ist ein Auto von einem Zug erfasst worden. Die 78-jährige Fahrerin des Mercedes überlebte den Zusammenprall auf den Gleisen nicht. Sie starb noch an der Unfallstelle, schreibt wa.de.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Donnerstag (8. Juni) gegen 12.55 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang in Bocholt-Biemenhorst auf der Strecke zwischen Bocholt und Wesel. Nach Angaben der Polizei achtete die Autofahrerin nicht auf den nahenden Regionalexpress 19 („Der Bocholter“), als sie die Gleise überqueren wollte.

Tödlicher Unfall in Bocholt/NRW: Regionalexpress erfasst Auto auf Bahnübergang

Nach dem Zusammenprall wurde das Auto mehr als 100 Meter mitgeschleift, bevor der Zug zum Stehen kam. Der Körper der Frau war im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

In dem Zug waren zum Zeitpunkt der Kollision 29 Menschen, die laut Polizei unverletzt blieben. Der Zugführer erlitt einen Schock. Die Bahnstrecke zwischen Wesel und Bocholt wurde gesperrt.

Erst vor kurzem gab es einen ähnlichen Unfall im Münsterland: In Warendorf wurde ein Auto von einer Eurobahn erfasst. Dort überlebte der Fahrer schwer verletzt.