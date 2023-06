Tödlicher Badeunfall: Wassersportler stirbt an NRW-Freizeitsee

Tuttenbrocksee in Beckum

+ © Max Lametz Am Tuttenbrocksee in Beckum ist ein 49-jähriger Wassersportler aus Bielefeld ums Leben gekommen. © Max Lametz

Am Tuttenbrocksee in Beckum (NRW) hat sich ein tragischer Badeunfall ereignet. Ein Wassersportler aus Bielefeld kam ums Leben.

Kreis Warendorf - In Beckum im Kreis Warendorf (NRW) kam es am Sonntag (4. Juni) zu einem tragischen Unglück, bei dem ein 49-jähriger Wassersportler aus Bielefeld starb. Nach ersten Erkenntnissen war er an der Wasserskianlage des Tuttenbrocksees unweit der A2 von seinem Board gefallen. Als er an Land schwimmen wollte, kollabierte er und verlor das Bewusstsein.

Gewässer Tuttenbrocksee Ort Beckum Breite 380 m

Tödlicher Badeunfall: Wassersportler stirbt am Tuttenbrocksee in Beckum

Augenzeugen sprangen geistesgegenwärtig ins Wasser und schwammen dem Mann entgegen. Sie schafften es sehr schnell, ihn an Land zu ziehen, und starteten nach Informationen von wa.de sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Auch die Rettungskräfte aus Beckum waren schnell zur Stelle und übernahmen die medizinische Versorgung des Mannes. Angeforderte Taucher aus Ahlen kamen dagegen nicht mehr zum Einsatz. Ein Rettungshubschrauber aus Bielefeld wurde vorsorglich an die Einsatzstelle bestellt.

Auch nach mehr 40 Minuten konnte der Notarzt keine Lebenszeichen mehr feststellen und entschied sich, die Reanimation abzubrechen. Die Feuerwehr Beckum forderte die Notfallseelsorge an, um Augenzeugen des Unfalls zu betreuen.

Tödlicher Badeunfall in Beckum: Polizei geht von Unglücksfall aus

Die Kriminalpolizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von einem Unglücksfall aus. „Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei im Kreis Warendorf von Sonntagabend.

