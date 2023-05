Schüsse auf belebter Straße in Köln: Mann getötet – Schützen auf der Flucht

Köln-Mülheim

Bei einer Schießerei in Köln-Mülheim wurde ein Mann tödlich verletzt.

Tödliche Schüsse in Köln-Mülheim. Bei einer Schießerei auf offener Straße wurde ein Mann getötet. Ermittler prüfen Hintergründe zum Rockermilieu.

Bei einer Schießerei im Stadtbezirk Köln-Mülheim wurde ein Mann (35) getötet, mindestens eine Frau (28) schwerverletzt

Laut Zeugenaussagen sind mehrere Männer auf der Flucht

Den Schüssen soll ein Streit vorausgegangen sein, die Ermittler prüfen mögliche Bezüge ins Rockermilieu

Köln – Bei einer Auseinandersetzung sind am Samstag in Köln Schüsse gefallen. Wie die Polizei mitteilte, wurde auf offener Straße am Böcking-Park geschossen. Dabei wurde ein 35-jähriger Mann getötet und eine 28-jährige Frau schwerverletzt. Die beiden Opfer seien laut Angaben der Polizei ein Paar gewesen. Es passierte am helllichten Tag, gegen 15:30 Uhr auf dem Clevischen Ring im Stadtbezirk Köln-Mülheim – nur wenige Hundert Meter von der Polizeiwache Mülheim entfernt. Eine Kölner Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Clevische Ring in Köln-Mülheim Der Clevische Ring ist eine wichtige Verbindungsstraße in Köln und liegt im Stadtbezirk Mülheim, auf der rechten Rheinseite. Dort findet man sowohl mehrere Einkaufsläden wie ein Brautmode- oder ein Möbelgeschäft, als auch Brauhäuser und ein Fitnessstudio. Ganz in der Nähe ist die KVB-Haltestelle „Keupstraße“, wo die KVB-Linie 4 Mülheim mit der Kölner-Innenstadt verbindet.

Schießerei in Köln Mülheim – war der Tote ein Hells Angel?

Laut Angaben der Polizei sei die Lage noch unklar. Auch die Hintergründe zu der Auseinandersetzung konnten noch nicht genannt werden. Eine Frau wurde bei der Schießerei schwer verletzt. Wie ein Pressesprecher der dpa mitteilte, wurde die Frau mit ihren schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie viele weitere Menschen verletzt wurden, sei ebenfalls noch unklar.

Handelte es sich um einen Streit im Rocker-Milieu? Bild berichtet, bei dem getöteten Mann handele es sich um ein Mitglied der Hells Angels. Bestätigen wollte das die Polizei jedoch gegenüber 24RHEIN noch nicht.

Weitere Informationen in Kürze.