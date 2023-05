Plötzlich fielen Schüsse: Mann mitten am Tag in Köln hingerichtet – Partnerin musste alles mitansehen

Köln-Mülheim

+ © Lars Jäger/WupperVideo Bei einer Schießerei in Köln-Mülheim wurde ein Mann tödlich verletzt. © Lars Jäger/WupperVideo

Bei einer Schießerei in Köln-Mülheim wurde ein Mann getötet, seine Partnerin schwer verletzt. Polizei prüft Verbindungen zum Rocker-Milieu.

Bei einer Schießerei im Stadtbezirk Köln-Mülheim wurde ein Mann (35) getötet und eine Frau (28) schwerverletzt

Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Männer gesehen – sie sind auf der Flucht

Die Ermittler prüfen eine Verbindung zu den Hells Angels: Möglicherweise ging der Tat ein Streit im Rocker-Milieu voraus

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Köln – Bei einer Auseinandersetzung sind am Samstagnachmittag in Köln tödliche Schüsse gefallen. Wie die Polizei mitteilte, wurde auf offener Straße am Böcking-Park geschossen. Dabei wurde ein 35-jähriger Mann getötet und eine 28-jährige Frau schwerverletzt. Die beiden Opfer seien laut Angaben der Polizei ein Paar gewesen.

Köln: Mann nahe Polizeiwache erschossen

Die Schießerei passierte am helllichten Tag, gegen 15:30 Uhr am Clevischen Ring im Stadtbezirk Köln-Mülheim – nur wenige Hundert Meter von der Polizeiwache Mülheim entfernt. Die ersten Einsatzkräfte waren innerhalb weniger Minuten nach der Tat am Ort des blutigen Konflikts.

+ Markierungen der Polizei am Tatort in einem abgesperrten Bereich im Böcking-Park in Köln. © Sascha Thelen/dpa

Was? Schüsse auf offener Straße, dabei wurde ein Mann getötet und eine Frau schwerverletzt

Schüsse auf offener Straße, dabei wurde ein Mann getötet und eine Frau schwerverletzt Wann? Samstag, 27. Mai 2023, gegen 15:30 Uhr

Samstag, 27. Mai 2023, gegen 15:30 Uhr Wo? Clevischer Ring, im Bereich Böcking-Park/Böckingstraße, Köln (Stadtbezirk Köln-Mülheim)

Schießerei in Köln Mülheim – war der Tote ein Hells Angel?

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Angaben der Polizei sind die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung aktuell noch nicht bekannt. War es ein Streit im kriminellen Milieu, der plötzlich eskalierte? Wie Zeugen der Polizei berichteten, sollen mehrere Männer das Pärchen mutmaßlich unvermittelt angegriffen haben und dann geflüchtet sein. Aktuell ist die Rede von drei geflüchteten Männern, nach denen die Polizei fieberhaft fahndet.

Die bei der Schießerei schwerverletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie und der getötete Mann wurden hinter dem Gilden-Parkhaus angeschossen. Der 35-Jährige starb noch vor Ort, die verletzte Frau flüchtete in den Böcking-Park, wo ein Kellner Erste Hilfe leistete. Wie viele weitere Menschen verletzt wurden, sei ebenfalls noch unklar.

Der Clevische Ring in Köln-Mülheim Der Clevische Ring ist eine wichtige Verbindungsstraße in Köln und liegt im Stadtbezirk Mülheim, auf der rechten Rheinseite. Dort findet man sowohl mehrere Einkaufsläden wie ein Brautmode- oder ein Möbelgeschäft, als auch Brauhäuser und ein Fitnessstudio. Ganz in der Nähe ist die KVB-Haltestelle „Keupstraße“, wo die KVB-Linie 4 Mülheim mit der Kölner-Innenstadt verbindet.

Tödliche Schüsse in Köln: Wer sind die Täter?

+ Die Straße am Tatort in Köln-Mülheim ist abgesperrt, Polizisten sichern den Bereich. © Sascha Thelen/dpa

Die Polizei prüft nun mögliche Bezüge zum Rocker-Milieu. Bild berichtet, bei dem getöteten Mann handele es sich um ein Mitglied der Hells Angels. Bestätigen wollte das die Polizei jedoch gegenüber 24RHEIN noch nicht. Zeugen werden weiterhin vernommen.

Der Clevische Ring wurde nach der Tat in südlicher Richtung gesperrt, den Böcking-Park riegelte die Polizei komplett ab. Hier suchten die Einsatzkräfte nach Patronenhülsen und nach weiteren Hinweisen auf die flüchtigen Täter.

Bei Razzia: Polizei fand in Köln und Duisburg Waffen und Hells-Angels-Abzeichen

Vor wenigen Tagen erst hatte die Polizei die Wohnungen mutmaßlicher Rocker unter anderem in Duisburg und Köln durchsucht und vor Ort Dutzende Waffen wie Schwerter, Beile und Pistolen gefunden. Außerdem Abzeichen und Aufnäher mit Hells-Angels-Schriftzügen. Hintergrund der Durchsuchungen war die brutale Schießerei am Hamborner Altmarkt in Duisburg-Alt Hamborn im Mai 2022.

+ Bei Durchsuchungen von Wohnungen mutmaßlicher Rocker unter anderem in Köln und Duisburg fand die Polizei zahlreiche Waffen. Hintergrund der Durchsuchung war eine Schießerei zwischen Rockern und Clanmitgliedern in Duisburg im Mai 2022. © Polizei Duisburg

Dort waren Dutzende Rocker und kriminelle Mitglieder eines Clans aneinandergeraten, es waren zahlreiche Schüsse gefallen. Vier Menschen wurden damals verletzt. Anfang der Woche erst hatte die Polizei zwei 38-jährige Duisburger mit Unterstützung von Spezialkräften festgenommen. (IDZRNRW)