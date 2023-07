Tödliche Schießerei in den Niederlanden: Mann in Haltern festgenommen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Forth schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Florian Forth schließen

Nach einer Schießerei mit einem Toten in Eindhoven hat es eine Festnahme gegeben. Ein Verdächtiger wurde in Haltern am See gefasst.

Haltern am See/Eindhoven – Spezialkräfte der Polizei haben am Freitag (14. Juli) in Haltern am See (Kreis Recklinghausen) einen Mann festgenommen, dem ein Tötungsdelikt in den Niederlanden vorgeworfen wird. Der 28-Jährige soll am Montag in Eindhoven an einer Schießerei beteiligt gewesen sein, berichtet RUHR24.

Tödliche Schüsse in den Niederlanden: Mann in Haltern (NRW) festgenommen

Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei Eindhoven am Montagnachmittag gegen 15 Uhr am Eingang eines Wohnwagenparks. Obwohl die Rettungskräfte schnell vor Ort gewesen seien, konnten sie das 34-jährige Opfer aus Utrecht nicht mehr retten. „Er starb noch vor Ort an seinen Verletzungen“, teilt die Polizei in den Niederlanden mit.

Eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Hamm bestätigte den Vorfall gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Wegen steigender Gewalt hatte ein Supermarkt in den Niederlanden zuletzt Messer aus dem Verkauf genommen.

+ In Eindhoven hat es eine Schießerei gegeben. © Polizei Eindhoven

Mutmaßlicher Todesschütze soll an die Niederlande ausgeliefert werden

Die Polizei Eindhoven fahndete anschließend nach einem Verdächtigen, zunächst jedoch ohne Erfolg. Am Freitag dann die Wendung in dem Fall: Spezialkräfte der Polizei nehmen einen 28-Jährigen in Haltern fest.

Der Mann soll nun in die Niederlande ausgeliefert werden, da er dort wohnhaft ist. Nähere Details zu den Vorwürfen gegen den 28-Jährigen waren zunächst nicht bekannt. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn wird in den Niederlanden geführt. Mit DPA-Material

Rubriklistenbild: © Polizei Eindhoven