Pferde mit Schaufel geschlagen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katharina Bellgardt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Katharina Bellgardt schließen

Ein Mann schlägt mit Schaufel und Forke auf Pferde ein: Dieses grausame Bild zeigt ein Video von einem Reiterhof in Oelde-Lette.

Oelde - Die kurzen Videoaufnahmen zeigen unglaubliches Tierleid: Immer wieder schlägt ein Mann ein angebundenes Pferd, er traktiert das Tier mit einer Schaufel, sticht mit einer Forke darauf ein. 15 Pferde befreite der Kreis Warendorf mit Polizei und Kreisveterinäramt von dem Zucht- und Reiterhof in Oelde-Lette. Der mutmaßliche Täter ist ein bekannter Pferdezüchter und im Pferdesport erfolgreich.

Ist der Tierquäler selbst Pferdezüchter? Video „für Tierliebhaber kaum auszuhalten“

Schon im Herbst 2022 gab es erste Hinweise auf Misshandlungen von Pferden auf dem Reiterhof in Oelde in NRW. Der Sprecher des Kreises Warendorf, Felix Höltmann, bestätigt im Gespräch mit wa.de, dass bereits zu diesem Zeitpunkt Mitarbeiter vor Ort waren und den Fall überprüften. Doch sie konnten an den Tieren keine Verletzungen feststellen, die rechtssicher den beschriebenen Misshandlungen hätten zugeschrieben werden könnten.

Aufmerksam machten eine Reitlehrerin und eine Schülerin die Behörden auf den Pferdehof. Die Tiere sollen Verhaltensauffälligkeiten gezeigt haben, berichtet der Leiter des Veterinäramts im Kreis Warendorf, Andreas Witte, dem WDR. Die beiden Frauen wollen anonym bleiben, weil sie Angst vor dem mutmaßlichen Täter haben, so schildert es Witte. Der Kreissprecher und Polizei bestätigten wa.de, dass die drei Jagdgewehre des Tatverdächtigen beschlagnahmt haben.

Mit einer versteckten Kamera wurde der mutmaßliche Täter mehrfach im Stall gefilmt. Die kurzen Video-Sequenzen zeigen, wie angebundene Pferde geschlagen werden. Der Kreis bestätigt, dass hierfür Stallwerkzeug benutzt wurde. Der WDR zeigte Ausschnitte aus den Videos. Dazu noch eine Fotoaufnahme, die ein zu eng angebundenes Pferd zeigen. Das Tier soll über Stunden so festgezurrt im Stall gestanden haben, es habe nicht einmal trinken können.

Pferde mit Schaufel und Forke geschlagen: Schwere Misshandlungen der Tiere

„Für einen Tierliebhaber ist es kaum auszuhalten“, so schildert Dennis Peiler von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung und aus Hamm, seinen Eindruck von dem Quäl-Video im WDR. Die schweren Misshandlungen der Pferde schockieren die Reitgemeinschaft.

Laut Veterinäramt-Leiter Witte ist ein Straftatbestand nach Tierschutzgesetz erfüllt. Den Tieren wurden „länger anhaltende Schmerzen ohne vernünftigen Grund zugefügt“. Er bestätigt dem WDR, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Pferdezüchter handelt, der bereits große Erfolge im Reitsport feierte.

Die Behörden nahmen alle 15 Tiere vom Reiterhof. Sie wurden auf verschiedene Pferdehöfe in Drensteinfurt und Steinhagen gebracht. Ihre Verletzungen werden untersucht.

Rubriklistenbild: © terekhov igor/Design Pics/imago