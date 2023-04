Winziger Hund verbrachte Leben an Eisenkette – jetzt soll es ein Happy End geben

Neues Zuhause gesucht

Hündin Mona hatte auf Sardinien kein schönes Leben. Jetzt sucht sie ein liebevolles neues Zuhause.

Die kleine Hündin Mona hatte ein schweres Schicksal. Nun sucht der Vierbeiner ein neues Zuhause – jedoch nur mit Frauen.

Wuppertal – Mona hatte keinen einfachen Start: Die ersten beiden Jahre ihres Lebens verbrachte die kleine weiß-braune Mischlingshündin auf Sardinien als Kettenhund, dauerhaft angeleint an einer Eisenkette. Ihr maximaler Bewegungsradius lag bei 1,5 Metern und als Unterschlupf blieb ihr nur eine kleine Box.

„Tiere suchen ein Zuhause“: Kleiner Hund hatte schweres Schicksal

Doch nun soll sich für Mona alles zum Guten wenden. Nachdem sie von örtlichen Tierschützern gerettet wurde, kam sie zunächst auf eine Pflegestelle auf Sardinien. Seit Januar 2023 lebt Mona auf einer deutschen Pflegestelle in Wuppertal in NRW und ist nun bereit, in ihr endgültiges Zuhause zu ziehen. Das zeigt WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ in einem Video.

„Tiere suchen ein Zuhause“: Hündin Mona sucht reinen Frauenhaushalt

Wenn sich Mona sicher fühlt, tobt sie fröhlich und unbeschwert umher. Doch in unbekannten Situationen zittert sie extrem und gerät in Dauerstress. Besonders auf die Anwesenheit von Männern reagiert die Hündin sehr gestresst – womöglich hat sie während ihrer Zeit an der Kette schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht.

Daher sucht Mona nun einen reinen Frauenhaushalt, in dem sie zukünftig wohnen darf. Ein souveräner, toleranter Artgenosse mit feinem Sozialwesen sollte ebenfalls vorhanden sein, um Mona möglichst viel Sicherheit zu geben. Katzen oder Kinder im Teenageralter sind in ihrem neuen Zuhause durchaus denkbar.

Wer Mona so ein Zuhause bieten kann und will, kann sich unter der Telefonnummer 0232327882 an die Tierschutzorganisation saving-dogs e.V. wenden. (lc)