„Phoenix de Lumiéres“ vor Dortmund-Start: So gibt es einen 2-Euro-Rabatt

Auf Phoenix West

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniele Giustolisi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniele Giustolisi schließen

Am 28. Januar 2023 startet Dortmunds neue Attraktion: „Phoenix des Lumières“. Was bekommen Besucher zu sehen? Und wie spart man Geld fürs Ticket?

Dortmund – Wenn der Signal-Iduna-Park die Dortmunder Kathedrale des Fußballs ist, dann ist die Phoenixhalle auf Phoenix West ab dem 28. Januar die Dortmunder Kathedrale der digitalen Kunst. Nun geht „Phoenix de Lumières“ an den Start. RUHR24 erklärt, warum auch Kunstbanausen hier glücklich werden könnten.

„Phoenix de Lumières“: Ticket-Preise für Dortmunder Attraktion bei maximal 15 Euro

Anderes in als in einer normalen Kunstausstellung sind Kunstwerke im „Phoenix de Lumières“ immersiv. Heißt: Der Betrachter taucht regelrecht in sie ein, weil sie über Projektoren auf riesige Wände übertragen werden. Es funkelt, strahlt und glitzert auf Phoenix West in Dortmund. Betrachter haben das Gefühl, Teil des Kunstwerks zu sein.

Wer das reine Betrachten eines Gemäldes also langweilig findet, für den- oder diejenige könnten die begehbaren Kunstwerke in „Phoenix de Lumières“ dennoch spannend sein. Das gilt sowohl für Kunstbanausen als auch für Kinder.

Dortmunder Attraktion „Phoenix de Lumières“: Klimt und Hundertwasser zu sehen

Zu sehen sind zunächst Ausstellungen mit Werken zweier Meistermaler: Gustav Klimt und Friedensreich Hundertwasser. Zudem gibt es eine zusätzliche digitale Ausstellung namens „Journey“, die den Weg der Photonen (Elementarteilchen des Lichts) durch alle Schichten des Auges bis hin zu den Nervenzellen zeigt.

Und so sieht das dann aus:

Die drei Ausstellungen sind vom 28. Januar 2023 bis zum 31. Dezember dieses Jahres in der ehemaligen „Warsteiner Music Hall“ zu sehen.

Ticket-Preise für „Phoenix de Lumières“ in Dortmund: Zwischen 10 und 15 Euro Eintritt

Die Tickets kosten:

Tarif Preis Erwachsene 15 Euro Senioren (ab 65) 14 Euro Ermäßigt (Studenten, Azubis, Menschen mit Behinderung) 13 Euro Kinder und Jugendliche (5 bis 17 Jahre) ( 10 Euro Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder von 5 bis 17 Jahren) 40 Euro

Die Eintrittskarten sind online erhältlich. Man muss eine festgelegte Einlasszeit buchen.

Wer ein bisschen sparen will, für den gibt es einen kleinen „Trick“: Denn für Gruppen ab 20 Personen gibt es Rabatt: So zahlen Erwachsene in einer Gruppe ab 20 Personen dann statt 15 Euro nur 13 Euro pro Ticket und Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren 8 statt 10 Euro (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Rubriklistenbild: © Vincent Pinson/Culturespaces