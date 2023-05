Dortmund OB auf Foto mit Nazi-Größe zu sehen: „Bürgernähe ist ihm wichtig“

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniele Giustolisi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniele Giustolisi schließen

Ein Foto des Dortmunder OBs Thomas Westphal (SPD) mit einer bekannten Neonazi-Größe sorgt im Internet für Verwirrung. Die Stadt nimmt Stellung.

Dortmund – Ein junger Mann mit sportlichen Schuhen, Jeans und einer dunkelblauen Zipper-Jacke hält Thomas Westphal mitten auf dem Westenhellweg an und bittet um ein gemeinsames Foto. Westphal willigt ein. Wenig später landet das Foto im Internet und liegt RUHR24 vor. Es zeigt Dortmunds OB Seite an Seite mit einem stadtbekannten Neonazi, der seinen Daumen in die Kamera hält.

Dortmund OB Westphal lässt sich mit Neonazi-Größe fotografieren

Nicht nur auf dem Telegram-Kanal der Dortmunder rechtsextremen Partei „Heimat Dortmund“ macht das Foto inzwischen die Runde, sondern wird auch von der Dortmunder Antifa aufs Korn genommen: „Die @stadtdortmund und der OB spucken zwar große Töne beim auf PR-Basis stattfindenden Kampf gegen Rechts, aber machen dann mit bekannten rechten Schlägern Fan-Fotos, weil man sich zu schade ist, sich inhaltlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was ne peinliche Aktion!“ heißt es auf Twitter.

Auch die Rechtsextremen der „Heimat Dortmund“ spotten bei Telegram. Eine Bildunterschrift zu dem Foto lautet: „Einer der bekanntesten Einwohner von Dortmund: überall beliebt, charismatisch, bürgernah. Ein Mann, mit dem in Zukunft noch zu rechnen sein wird. (Und rechts im Bild Öberbürgermeister Thomas Westphal).“

Die @stadtdortmund und der OB spucken zwar große Töne beim auf PR-Basis stattfindenden Kampf gegen Rechts, aber machen dann mit bekannten rechten Schlägern Fan Fotos weil man sich zu schade ist sich inhaltlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was ne peinliche Aktion! #nonazisdo pic.twitter.com/1D6GN7GyEJ — Mean Streets Antifa DO (@meanstreets_do) May 26, 2023

Stadt Dortmund gibt Statement zu Westphal-Foto mit Rechtsextremem ab

Die Stellungnahme der Stadt Dortmund lässt nicht lange auf sich warten. Via Twitter heißt es, der OB sei im Moment der Fotoaufnahme zwischen zwei Terminen unterwegs gewesen. Und weiter: „Er wird täglich von vielen Menschen angesprochen. Bürgernähe ist ihm sehr wichtig, häufig kommt man dabei ins Gespräch. Oft Wunsch nach Foto. Bürgernähe möchte sich OB niemals nehmen lassen, auch wenn manche es für sich ausnutzen.“ (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Das Foto für sich ausnutzen, das wollte in dem Fall der Rechtsextreme Steven F., der im November 2018 zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden war. Ihm wurden gefährliche Körperverletzung, antisemitische Bedrohungen, Beleidigungen und Raub zur Last gelegt. Nach einer Revision wurde die Strafe sogar auf zwei Jahre und acht Monate erhöht. Es ist ein Gesicht, das Thomas Westphal, Dortmunds erster Bürger, offenbar nicht kennt – oder nicht erkennt.

Ob sich Westphal nach dieser Aktion noch mit Bürgern auf der Straße fotografieren lassen wird? Gut wäre zumindest, der OB würde sich für künftige Foto-Anfragen auf der Straße vorab ein Fotoalbum mit den Gesichtern stadtbekannter Neonazis ins Büro legen lassen.

Rubriklistenbild: © Rupert Oberhäuser/IMAGO, Screenshot: Twitter