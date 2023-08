Thier-Galerie Dortmund läutet in Kürze Weihnachtssaison ein

Facebook

Autor Tobias Arnold

Von Tobias Arnold

In Dortmund wird es schon sehr bald weihnachtlich zugehen. Die Thier-Galerie läutet die Weihnachtssaison ein.

Dortmund – Auch wenn es der Jahreskalender noch lange nicht hergibt, fühlt sich das Wetter in Nordrhein-Westfalen Anfang August schon eher nach Herbst an. Vielleicht kommt bei dem einen oder anderen auch schon Weihnachtsstimmung auf. Wenn das der Fall ist, hat die Thier-Galerie in Dortmund gute Nachrichten. RUHR24 weiß mehr.

Thier-Galerie Dortmund läutet Weihnachtssaison ein – Shop für Christmas-Fans

Die Nachrichten rund um das diesjährige Weihnachtsfest bestimmen zwar noch lange nicht die Medien, allerdings tauchen sie langsam vermehrt auf. In Bochum beispielsweise winkt eine Verlängerung für den hiesigen Weihnachtsmarkt. Der FDP-Vorschlag wird in der Ruhrgebietsstadt heiß diskutiert.

In der Nachbarmetropole Dortmund schlägt die Thier-Galerie einen vorweihnachtlichen Kurs ein. In einer Pressemitteilung kündigt Center-Manager Torben Seifert die Rückkehr des „It‘s all about Christmas“-Stores an.

Voraussichtlich Ende September soll der Weihnachtsdeko-Shop eröffnen und „alle Fans von Schneeflöckchen, Weißröckchen und Co ins Schwärmen bringen“, heißt es weiter.

Der Pop-up-Store ist zwar somit keine wirkliche Neueröffnung im eigentlichen Sinne, denn das Geschäft hat auch im vergangenen Jahr seine weihnachtlichen Pforten im Dortmunder Einkaufstempel eröffnet. Allerdings dürfte der Shop bereits im September für Festtags-Stimmung sorgen.

Weihnachten 2023: Shop in der Thier-Galerie eröffnet weit vor Dortmunder Weihnachtsmarkt

Wann genau der „It‘s all about Christmas“-Store in Dortmund eröffnet wird, geht aus der Pressemitteilung der Thier-Galerie nicht hervor. Um einiges konkreter sind jedoch die Daten des diesjährigen Weihnachtsmarktes in der Dortmunder City.

Vom 23. November bis zum 30. Dezember 2023 können in der Fußgängerzone wieder gebrannte Mandeln, Lebkuchen und Glühwein genossen werden.

+ Im September wird es in der Dortmunder Thier-Galerie schon weihnachtlich. © imageBROKER/Wilfried Wirth/ Imago

Bis dahin dauert es aber noch. Da ist der Christmas-Store in der Thier-Galerie deutlich früher dran. Und vielleicht können dann erste Weihnachtsfans während eines goldenen Herbsttages bereits Weihnachtsdeko shoppen.

Rubriklistenbild: © imageBROKER/Wilfried Wirth/ Imago