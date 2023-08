Thier Galerie Dortmund baut um – „Etage für Etage“

Facebook

In der Dortmunder Thier Galerie tut sich was. Auf mehreren Etagen wird umgebaut. Bisher ist ein Store vom Facelifting betroffen.

Dortmund – Die Thier Galerie am Westenhellweg in Dortmund steht schon seit mehr als zehn Jahren (2011) für Shopping-Genuss. Nachdem es durch Corona zu einem Massensterben der Geschäfte in der Mall gekommen war, geht es nun wieder bergauf. Ein Umbau soll außerdem für neuen Glanz sorgen, wie RUHR24 erfuhr.

Thier Galerie baut auf mehreren Etagen um – „Facelifting“ läuft

Doch auf was können sich Kunden in der Thier Galerie Dortmund freuen? Auf Facebook gibt der Shopping-Tempel bekannt: „Etage für Etage erhält jetzt ein frisches, neues Design“. Dabei geht es um einen alten Bekannten.

Denn den neuen „Anstrich“ erhält zunächst das Bekleidungsunternehmen New Yorker. Konkret spricht die Thier Galerie auf Facebook von einem Facelifting für den XXL-Store. Erst kürzlich hat die Mall in Dortmund eine Neueröffnung gefeiert. Der Shop bietet praktische Utensilien.

New Yorker in der Dortmunder Thier Galerie baut um – Store erstrahlt bald im neuen Glanz

Aber müssen New-Yorker-Kunden nun auf den Einkauf in ihrem Geschäft des Vertrauens verzichten? Die gute Nachricht: Nein. „Der Verkauf während der Umbauarbeiten geht normal weiter. Das Team freut sich auf dich!“, meint die Thier Galerie auf Facebook. Im Bild ist ein Schild im Schaufenster des Geschäfts in Dortmund zu sehen, wo über die Umbauarbeiten informiert wird.

„Mögliche Einschränkungen bitten wir zu entschuldigen“, heißt es noch ergänzend. Im Schaufenster sind außerdem Rabatt-Schilder zu sehen. Vielleicht lässt sich durch den Umbau also an der ein oder anderen Stelle noch ein Schnäppchen abstauben. Und: Kunden können sich schon bald auf einen frischen New-Yorker-Store in Dortmund freuen (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

