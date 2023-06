Thier-Galerie Dortmund bietet heiß begehrtes Produkt für 5 Euro

Facebook

Seit 2018 produziert die Dortmunder Thier-Galerie ein hauseigenes Produkt. Bereits für 5 Euro gibt es dieses ab sofort wieder zu kaufen.

Dortmund - Die Thier-Galerie in Dortmund ist eines der beliebtesten Shopping-Center in NRW. Hier gibt es eine große Auswahl an Modegeschäften, Essensangeboten und vielem mehr. Ab sofort wird über den Sommer hinweg wieder ein beliebtes Produkt aus dem eigenen Haus für einen guten Zweck vertrieben, wie RUHR24 erfuhr.

Thier-Galerie Dortmund verkauft beliebtes Produkt für einen guten Zweck

Unter dem Motto „Honig süßer Support“ bietet die Thier-Galerie in Dortmund seit dem 26. Juni wieder ihren hauseigenen Honig an. Der gesamte Erlös des diesjährigen Honigverkaufs geht dabei an eine gemeinnützige Organisation, wie es vom Shopping-Center heißt.

Torben Seifert, Center Manager der Dortmunder Mall, ist begeistert von dem „Startschuss für eine langjährige Zusammenarbeit mit Kinderlachen e.V.“. Die Organisation mit Hauptsitz in Dortmund, welche sich für bedürftige Kinder in ganz Deutschland einsetzt, solle ab diesem Jahr durch den Verkauf des Honigs profitieren und über einen langen Zeitraum Partner der Thier-Galerie bleiben (weitere News aus Dortmund auf RUHR24).

Bienenstöcke auf der Dortmunder Thier-Galerie

Bereits seit 2018 existieren zwei Bienenstöcke mit jeweils um die 50.000 Bienen auf dem Dach der Thier-Galerie. In einem Umkreis von bis zu drei Kilometern begeben sich die Bienen auf die Suche nach Pollen und Nektar.

+ Die Thier-Galerie verkauft jetzt Honig für 5 Euro pro Glas. Die Einnahmen werden der Dortmunder Stiftung „Kinderlachen“ gespendet. © Thier-Galerie Dortmund

Wer den Honig der Dortmunder Thier-Galerie probieren möchte, der wird an der Kundeninformation des Shopping-Centers fündig. Für 5 Euro ist das Glas dort erhältlich, wovon der gesamte Erlös dem Kinderlachen e.V. zugutekommt. Schnell sein dürfte sich lohnen, da das Kontingent auf die diesjährig produzierte Menge Honig begrenzt ist.

Rubriklistenbild: © Chromorange/Imago