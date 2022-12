Primark-Aus in Dortmund? Thier-Galerie reagiert Schließungen in Deutschland

Filiale in der Innenstadt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniele Giustolisi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniele Giustolisi schließen

Der Mode-Discounter Primark schreibt aktuell keine positiven Schlagzeilen. Von Filialschließungen ist die Rede. Wie geht es jetzt in Dortmund weiter?

Dortmund – Die Primark-Filiale in der Dortmunder Thier-Galerie füllt eines der größten Ladenlokale im Einkaufstempel am Westenhellweg. Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche soll die Mega-Kette finanziell nicht mehr ganz so gut dastehen, wie in den vergangenen Jahren. RUHR24 erklärt, was das für die Filiale in Dortmund heißen könnte.

Thier-Galerie gibt Entwarnung für Filiale von Primark in Dortmund

Von der Thier-Galerie selbst, die das Ladenlokal an die irische Mode-Kette vermietet, gibt es zunächst Entwarnung. Gegenüber RUHR24 schreibt Center Manager Torben Seifert in einer schriftlichen Stellungnahme: „Uns ist nicht bekannt, dass Primark die Thier-Galerie verlassen möchte.“

Anders ergeht es zwei Filialen von Primark in Berlin und in Weiterstadt bei Darmstadt, die Anfang 2023 geschlossen werden sollen, wie das Unternehmen gegenüber der Fachzeitschrift Textilwirtschaft mitteilte. Damit schließt Primark erstmals Filialen in Deutschland. Im Falle von Berlin und Weiterstadt seien die Standorte „finanziell nicht mehr attraktiv“.

Primark-Filiale in Dortmund befindet sich in prominenter Lage in der Innenstadt

Ob das auch für die Filiale in Dortmund zutrifft, ist bislang unklar. Das Ladenlokal befindet sich in prominenter Lage inmitten der Thier-Galerie, die wiederum an einer der meistfrequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands liegt, dem Westenhellweg. Mit der Situation der beiden Filialen in Berlin (in einem Randbezirk) und in Weiterstadt scheint jene in Dortmund nicht vergleichbar.

Doch auch die Dortmunder Thier-Galerie hatte zuletzt immer wieder mit Leerstand zu kämpfen, was sich in größeren Lücken in den Ladenfassaden bemerkbar machte. Doch Primark, das seit 2011 in Dortmund günstige Mode verkauft, konnte sich bislang halten.

+ Die Filiale von Primark befindet sich mitten in der Thier-Galerie, hier von der Silberstraße aus gesehen. © Imago

Dennoch: Alle Filialen in Deutschland stünden auf dem Prüfstand, wie Primark gegenüber RTL News mitteilte. Es sei „Primarks Ziel, das Deutschlandgeschäft wieder langfristig profitabel zu machen“, so das Unternehmen.

Primark-Mutterkonzern fährt 2022 weniger Gewinn ein – was heißt das für Dortmund?

Zuletzt hatte der Primark-Mutterkonzern Associated British Foods (ABF) mitgeteilt, in diesem Jahr aufgrund gestiegener Preise einen geringeren Gewinn als im Vorjahr einzufahren. Das Unternehmen habe aber laut Medienberichten Probleme, diese gestiegenen Kosten an seine Kunden weiterzugeben. Im Herbst kündigte Primark sogar einen „Preis-Stopp“ für mehr als 1000 Kinder-Bekleidungsartikel an.

Anders als andere Mode-Ketten kann man Ware von Primark nicht in einem Online-Shop kaufen. Doch auch hier soll es nun Veränderung geben. Das Unternehmen plant die Einführung von „Click & Collect“, wie man sie in Dortmund bereits aus Corona-Zeiten kennt. Heißt: Die Ware wird online bestellt und vor Ort abgeholt. Entsprechende Tests sollen bereits in Großbritannien laufen (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Primark verlängerte erst im Sommer 2021 Mietvertrag in der Thier-Galerie

Beruhigend für den Standort Dortmund: Erst im Juli 2021 – also mitten in der Corona-Pandemie – hat Primark den Mietvertrag für die Filiale in der Thier-Galerie verlängert, wie die Ruhr Nachrichten berichten. Würden die Geschäfte am Westenhellweg nicht laufen, wäre dieser Schritt unlogisch gewesen. Es scheint also, als könnte es für Primark in Dortmund vorerst so weitergehen, wie gehabt.

Rubriklistenbild: © Imago