Thier-Galerie Dortmund: Shopping-Fans profitieren schon bald von zwei neuen Stores

Die Dortmunder Thier Galerie gilt unter Fans als echter Shopping-Tempel. Bereits im Herbst profitieren viele von zwei neuen Stores.

Dortmund – Die Dortmunder Thier-Galerie scheint die schweren Zeiten nach Corona ein für alle Mal hinter sich lassen zu wollen. Viele Stores hatten die Pandemie mit ihren Lockdowns nicht überlebt. Die Shopping-Mall am Westenhellweg erlebte einen regelrechten Exodus. Nun soll es nur noch nach oben gehen, unter andere mit zwei neuen Stores, wie RUHR24 erfuhr.

Thier-Galerie in Dortmund eröffnet im Herbst zwei neue Stores

Das Weihnachtsgeschäft wird in der Thier-Galerie bereits im Sommer vorbereitet. Mit daran teilhaben wird auch ein brandneuer Bekleidungsladen in Dortmund. Es ist erst der zweite seiner Art in Deutschland. Der „OFT Store“ eröffnet nach dem Standort in Frankfurt eine zweite Filiale in Deutschland und die soll in der Thier-Galerie ihren Platz finden (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Doch was hat der neue Store zu bieten? Der Schwerpunkt liege laut einer Mitteilung der Thier Galerie auf dem Streetware-Hype „Modest Fashion“. „Hierbei handelt es sich um bedeckende, oft längere und relaxt geschnittene Kleidung, die wenig Haut und Figur enthüllt“, so die Shopping-Mall.

Dortmunder profitieren von neuem OFT Store in der Thier Galerie – zweiter in Deutschland

Der besondere Style wurde besonders durch Social-Media und insbesondere TikTok bekannt. „In dem Laden kommt man an T-Shirtkleidern, Zweiteilern und fließenden Jersey-Kleidern nicht vorbei, die den Körper luftig umspielen und nicht einengen“ erklärt die Thier-Galerie.

OFT soll ab Oktober das Angebot in der Thier Galerie am Westenhellweg in Dortmund ergänzen. Im selben Monat bekommt der Shopping-Tempel noch einen zweiten neuen Store. „Das Reisebüro, ‚Stoffregen‘ wechselt ab dem 1. Oktober von der Kampstraße in die Thier-Galerie“, verrät die Mall.

