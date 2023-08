Thier-Galerie Dortmund feiert Neueröffnung – neuer Store ist Unikat

Facebook

Shopping-Fans dürfen sich über einen neuen Store in der Dortmunder Thier-Galerie freuen. Er ist noch inhabergeführt und deshalb einzigartig.

Dortmund – Spätestens seit der Corona-Krise liegt das selber kochen oder backen wieder im Trend. Ein neuer Store in der Dortmunder Thier-Galerie ist extra darauf ausgelegt. Hier gibt es alles, was das Kuchen-Herz begehrt, wie RUHR24 erfuhr.

Thier-Galerie Dortmund feiert Neueröffnung von „Cake N‘ Art“

Für die Thier-Galerie am Westenhellweg in Dortmund geht es nach dem Exodus zu Pandemiezeiten wieder bergauf. Nach den zahlreichen Schließungen konnte die Shoppingmall in diesem Jahr gleich mehrfach Neueröffnung feiern. Bereits im Frühjahr wurde bekannt, dass ein Store einzieht, den es so in der Thier-Galerie Dortmund noch nicht gibt.

Es handelt sich um den Backshop „Cake N‘ Art“. „Vom Kuchenteig verklebte Finger hoch, wer schon bei Cake N‘ Art war! Neu bei uns im Untergeschoss. Tortenfiguren, Ausstechformen, bunte Streusel – was lässt dein Hobbybäckerherz höher schlagen?“, schreibt die Thier-Galerie auf Facebook.

Zusehen ist ein farbenfroher Store mit Neon-Leuchten und allem, was Kuchen-Fans glücklich machen wird. Und das kommt bei den Followern des Shopping-Tempels in Dortmund gut an (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

„Ich gebe gern ein paar Tipps“ – neuer Store in der Dortmunder Thier-Galerie hat Herz

„Das Geschäft war früher in Hombruch und wird von einer sehr freundlichen Dame geführt, die auch für Anfänger oder Fortgeschrittene immer einen guten Rat hat. Da bekommt man zum Produkt echt noch eine super Beratung zu verschiedenen Themen des Backens“, heißt es etwa in einem Kommentar.

Nur ein Wermutstropfen bleibt: „Sehr schöner Laden! Nur leider kann ich keine Torten backen“, meint eine Nutzerin. Doch da schreitet direkt der Backshop ein: „Ich gebe Ihnen gerne ein paar Tipps, dafür bin ich da! Jeder fängt mal an“, heißt es von „Cake N‘ Art“ auf Facebook.

Rubriklistenbild: © blickwinkel/Imago