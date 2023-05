Thier-Galerie Dortmund kündigt seltene Neueröffnung an

„Hatten wir so noch nicht“

In der Thier-Galerie in Dortmund eröffnen regelmäßig neue Geschäfte. Nun macht in dem Einkaufszentrum in der City ein eher ungewöhnlicher Laden auf.

Dortmund – Mit zahlreichen Neueröffnungen will die Thier-Galerie in Dortmund bald neue Besucher anlocken. Bereits zuletzt war dabei ein Trend zu erkennen: Weg vom klassischen Konsum, hin zu mehr Dienstleistungen, berichtet RUHR24.

Neues Geschäft eröffnet in Thier-Galerie Dortmund: Änderungsschneiderei zieht an den Westenhellweg

Diesen Weg setzen die Verantwortlichen der Thier-Galerie am Westenhellweg in der Dortmunder Innenstadt nun offenbar fort. Denn neben Eröffnungen einer neuen Parfümerie und einem Geschäft für Backzubehör zieht jetzt auch eine Schneiderei in die Mall ein (alle News zur Wirtschaft in Dortmund auf RUHR24 lesen).

Mit der „Änderungsschneiderei Erkan“ schließe man eine Lücke mit einer „hervorragenden Dienstleistung, welche wir bis heute so noch nicht hatten“, zeigt sich Center-Manager Torben Seifert begeistert. Das Geschäft soll im dritten Quartal 2023 eröffnen. Es ist dann laut Thier-Galerie zwischen dem „Alltours“-Reisebüro und „Beauty Care“ im 1. OG des Einkaufszentrums zu finden.

Thier-Galerie Dortmund setzt Trend fort: Service und Aktionen sollen Besucher anlocken

Damit setzt sich ein Trend in der Thier-Galerie fort. Neben dem Konsum sollen auch Service und Aufenthaltsqualität in dem Einkaufszentrum gegeben sein. Erst vor wenigen Monaten eröffnete mit „Center Kids“ ein Indoor-Spielplatz in der Thier-Galerie. Bei vielen Besuchern kam das gut an.

Friseur-Salons und Reisebüros sind in dem Shopping-Center in Dortmund bereits zu finden. Zuletzt kamen ein Restaurant und ein Reparatur-Laden für Smartphones dazu. Mit der Eröffnung der „Änderungsschneiderei Erkan“ füllt sich die erste Etage der Thier-Galerie langsam wieder. Mehrere Geschäfte sind nach Angaben des Unternehmens aber noch „im Umbau“ (alle Freizeit-News aus Dortmund auf RUHR24 lesen).

Center-Manager Seifert will zudem mit besonderen Aktionen mehr Besucher in das Einkaufszentrum locken. Dazu wurde unter anderem die „Zwei Stunden kostenlos Parken“-Aktion bis zum 31. Mai verlängert. Kleiner Haken: Man muss für mindestens 50 Euro einkaufen.

