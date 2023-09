Thier-Galerie Dortmund: Besonderer Supermarkt soll kommen

Facebook

Seit Jahren gibt es keinen Supermarkt mehr in der Dortmunder Thier-Galerie. Das soll sich jetzt ändern. Angedacht ist ein innovatives Konzept.

Dortmund – Wer innerhalb des Innenstadtrings von Dortmund einen Supermarkt sucht, hat nicht viel Auswahl: Es gibt eine Netto-Filiale am Burgwall, einen Rewe an der Kampstraße und „Perfetto“ im Untergeschoss der Karstadt-Filiale am Westenhellweg.

Thier-Galerie Dortmund will besonderen Supermarkt anlocken

Im westlichen Teil der City sind die Supermärkte aber rar gesät, beziehungsweise: Es gibt keinen. Die Rewe-Filiale in der Thier-Galerie schloss bereits 2019. Seit Januar 2022 hat auch die „Superbiomarkt“-Filiale am Weddepoth geschlossen.

Jetzt gibt es Hoffnung, dass sich in Sachen Supermärkten in der City etwas tun könnte. Thier-Galerie-Manager Torben Seifert bestätigte gegenüber RUHR24, dass das Einkaufszentrum auf der Suche nach einem „digitalen“ Supermarkt sei. Man sei „im Austausch“, so Seifert. Konkret gehe es um einen Supermarkt, in dem Kunden ihre Ware selbst scannen und bezahlen könnten.

Kein XXL-Supermarkt in der Dortmunder Thier-Galerie geplant – eher Kiosk

Etwas Konkretes gäbe es allerdings noch nicht zu berichten. Nur so viel: Ein großer Vollsortimenter wie seinerzeit Rewe solle nicht in die Thier-Galerie kommen. Viel mehr denke Seifert an einen kleinen Supermarkt mit dem Nötigsten – nach dem „Rewe-to-go“-Prinzip.

+ Die Thier-Galerie Dortmund ist auf der Suche nach einem Supermarkt. © Biky/Imago

„Wir sprechen nicht von einem Supermarkt von einer Fläche von 1000 Quadratmetern, sondern eher von einer Art Kiosk“, sagt Seifert im Gespräch mit RUHR24. Und: Es sei erstmal nur eine Planung und „nichts, was morgen schon um die Ecke steht.“ (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

