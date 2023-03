„French Taco“ feiert Neueröffnung in Dortmunder Thier-Galerie

Exotische Speise

Besucher der Thier-Galerie Dortmund dürfen sich auf ein neues kulinarisches Highlight freuen. „French Taco“ eröffnet im Sommer.

Dortmund – Nach dem Exodus in der Thier-Galerie im vergangenen Jahr, scheint es für die Shopping-Mall aktuell wieder aufwärtszugehen. Eine neue Gastronomie soll im Sommer eröffnen. Dabei handelt es sich nicht um eine Dönerbude oder einen Burgerladen. Das neue Angebot ist für Dortmund bisher weitestgehend einzigartig, wie RUHR24 erfuhr.

„French Taco“ eröffnet in der Thier-Galerie Dortmund: „Mischung aus Panini, Kebab und Burrito“

Zumindest die einzelnen Komponenten des Gerichts dürften die Dortmunder allerdings kennen. Die Thier-Galerie beschreibt das neue gastronomische Angebot in der Food Lounge als Mischung aus Panini, Kebab und Burrito. Der French Taco sei etwa in Frankreich und der Schweiz schon ein Trend (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Doch was ist der französisch interpretierte Taco genau? Mit mexikanischem Streetfood habe der French Taco laut Thier-Galerie Dortmund jedenfalls nicht mehr viel gemeinsam. In ein großes Fladenbrot kommen, ein bisschen wie bei einer Dönertasche, unterschiedliche Füllungen. Dabei ist das Fladenbrot sehr dünn, wie eine Tortilla.

Neue Gastronomie eröffnet im Sommer in Dortmund – Lichtblick für die Thier-Galerie

Gefüllt werden die Tacos mit Zutaten wie Pommes, Fleisch und Käse. Am Ende faltet ein Angestellter das Gericht zusammen und toastet beziehungsweise grillt es. Wer den echten mexikanischen Snack probieren will, kann das bei Matus Burritos in Dortmund tun – die Restaurant-Kette eröffnete vergangenes Jahr in der Innenstadt ein Lokal.

„Wir haben angekündigt, das Angebot in unserer Food Lounge zu erweitern und Neues in die Thier-Galerie zu holen und das setzen wir weiterhin um“, meint Center Manager Torben Seifert über den Neuzugang „French Taco“.

+ Die Food Lounge in der Thier-Galerie Dortmund ist bald um eine Gastronomie reicher. © Funke Foto Services/ Imago

Demnach dürfen sich Besucher der Shopping-Mall vielleicht schon auf weitere neue kulinarische Highlights freuen. Nach der Neueröffnung von Hakari in der Thier-Galerie auf jeden Fall gibt es mit „French Taco“ einen weiteren Lichtblick.

