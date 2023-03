In welchen NRW-Städten am Wochenende eine Kirmes stattfindet

Im Überblick

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Tanja Kipke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tanja Kipke schließen

Sofia Popovidi schließen

2023 gibt es in NRW zahlreiche Kirmes-Termine. Im März findet die Gertrudiskirmes in Bochum, die Frühjahrssend Münster sowie die Frühjahrskirmes in Solingen statt.

Köln – Gebrannte Mandeln, Achterbahn und Festzelt: Im Frühjahr 2023 starten die Volksfeste wieder voll durch. Bereits im vergangenen Jahr besuchten Kirmes-Fans in den Städten von NRW wieder die beliebten Volksfeste. Im März gibt es jetzt die ersten Veranstaltungen in NRW. 24RHEIN zeigt die Kirmes-Termine in NRW im Überblick.

Kirmes in NRW im Überblick: Diese Volksfeste finden 2023 in NRW statt

+ Auch 2023 findet in NRW wieder zahlreiche Volksfeste mit bunten Fahrgeschäften statt (Symbolbild). © Sina Schuldt/imago

Bereits im März, April und Mai gibt es zahlreiche Kirmes-Termine, die sich Interessierte direkt im Kalender vermerken sollten. Mit dabei auch die beliebten großen Volksfeste wie die Deutzer Osterkirmes in Köln und die Frühlingskirmes in Düsseldorf. Alle Termine der Volksfeste im Frühjahr in NRW:

Frühjahrssend in Münster: Samstag, 11. März bis Sonntag, 19. März 2023

Samstag, 11. März bis Sonntag, 19. März 2023 Gertrudiskirmes in Bochum-Wattenscheid 2023 : Samstag, 11. bis Sonntag, 19. März 2023

: Samstag, 11. bis Sonntag, 19. März 2023 Frühjahrskirmes in Solingen: Freitag, 24. März bis Sonntag, 2. April 2023

Freitag, 24. März bis Sonntag, 2. April 2023 Palmkirmes in Recklinghausen 2023: Freitag, 24. März bis Sonntag, 2. April 2023

Freitag, 24. März bis Sonntag, 2. April 2023 Deutzer Osterkirmes 2023 in Köln : Samstag, 8. April bis Samstag, 22. April 2023 (mit Unterbrechungen)

: Samstag, 8. April bis Samstag, 22. April 2023 (mit Unterbrechungen) Früjahrsbend in Aachen: Samstag, 8. April bis Montag, 24. April 2023

Samstag, 8. April bis Montag, 24. April 2023 Osterkirmes in Wuppertal: Samstag, 8. April bis Sonntag, 16. April 2023

Samstag, 8. April bis Sonntag, 16. April 2023 Osterkirmes in Hagen: Samstag, 8. April bis Sonntag, 16. April 2023

Samstag, 8. April bis Sonntag, 16. April 2023 Osterkirmes in Iserlohn: Samstag, 8. April bis Sonntag, 16. April 2023

Samstag, 8. April bis Sonntag, 16. April 2023 Osterkirmes in Bochum: Samstag, 8. April bis Sonntag, 16. April 2023

Samstag, 8. April bis Sonntag, 16. April 2023 Osterkirmes in Bielefeld: Samstag, 8. April bis Sonntag, 16. April 2023

Samstag, 8. April bis Sonntag, 16. April 2023 Frühlingskirmes in Düsseldorf: Freitag, 21. April bis Sonntag, 30. April 2023

Freitag, 21. April bis Sonntag, 30. April 2023 Ahlener Maikirmes: Freitag, 28. April bis Dienstag, 2. Mai 2023

Freitag, 28. April bis Dienstag, 2. Mai 2023 Maikirmes in Remscheid: Freitag, 28. April bis Sonntag, 7. Mai 2023

Freitag, 28. April bis Sonntag, 7. Mai 2023 Frühjahrskirmes in Krefeld: Freitag, 5. Mai bis Sonntag, 14. Mai

Freitag, 5. Mai bis Sonntag, 14. Mai Mindener Maimesse: Samstag, 6. Mai bis Sonntag, 14. Mai 2023

Samstag, 6. Mai bis Sonntag, 14. Mai 2023 Kirmes Lüdenscheid: Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 21. Mai 2023

Kirmes in NRW: Diese Volksfeste finden im Sommer 2023 statt

Weiter gehts im Juni, Juli und August mit den Volksfesten im Sommer. Mit dabei die beliebte Rheinkirmes in Düsseldorf oder der Pützchens Markt in Bonn. Alle Termine im Überblick:

Mega-Kirmes in Wuppertal: Freitag, 2. bis Montag, 5. Juni 2023

Freitag, 2. bis Montag, 5. Juni 2023 Fronleichnamkirmes in Oberhausen: Mittwoch, 7. Juni bis Montag, 12. Juni 2023

Mittwoch, 7. Juni bis Montag, 12. Juni 2023 Schützenfest Schlebusch: Donnerstag, 8. Juni bis Sonntag, 11. Juni 2023

Donnerstag, 8. Juni bis Sonntag, 11. Juni 2023 Frühkirmes in Viersen: Donnerstag, 8. Juni bis Montag, 12. Juni 2023

Donnerstag, 8. Juni bis Montag, 12. Juni 2023 Remscheider Schützen- und Heimatfest: Freitag, 30. Juni bis Dienstag, 4. Juli 2023

Freitag, 30. Juni bis Dienstag, 4. Juli 2023 Sommersend in Münster: Donnerstag, 13. Juli bis Montag, 17. Juli 2023

Donnerstag, 13. Juli bis Montag, 17. Juli 2023 Rheinkirmes in Düsseldorf: Freitag, 14. Juli bis Sonntag, 23. Juli 2023

Freitag, 14. Juli bis Sonntag, 23. Juli 2023 Liborifest in Paderborn: Samstag, 22. Juli bis Sonntag, 30. Juli 2023

Samstag, 22. Juli bis Sonntag, 30. Juli 2023 Annakirmes in Düren: Samstag, 29. Juli bis Sonntag, 6. August 2023

Samstag, 29. Juli bis Sonntag, 6. August 2023 Cranger Kirmes in Herne: Donnerstag, 3. August bis Sonntag, 13. August 2023

Donnerstag, 3. August bis Sonntag, 13. August 2023 Sommerbend in Aachen: Freitag, 11. August bis Samstag, 12. August 2023

Freitag, 11. August bis Samstag, 12. August 2023 Wendsche Kärmetze (Wenden, Südwestfalen): Samstag, 12. August, Sonntag, 13. August, Dienstag, 15. August 2023

Samstag, 12. August, Sonntag, 13. August, Dienstag, 15. August 2023 Neusser Schützenfest: Samstag, 26. August bis Dienstag, 29. August 2023

Samstag, 26. August bis Dienstag, 29. August 2023 Kirmes in Neuss: Freitag, 25. August bis Dienstag, 29. August 2023

Freitag, 25. August bis Dienstag, 29. August 2023 Moerser Kirmes (Kreis Wesel): Freitag, 1. September bis Dienstag, 5. September 2023

Freitag, 1. September bis Dienstag, 5. September 2023 Pützchens Markt in Bonn: Freitag, 8. September bis Dienstag, 12. September 2023

Herbstkirmes in NRW: Alle Volksfest-Termine der Städte im Überblick

Wem es im Sommer zu heiß war für gebrannte Mandeln und Co. kommt bei den Herbst-Volksfesten auf seine Kosten. Für die Herbstkirmes stehen in zahlreichen Städten ebenfalls die Termine fest:

Stunikenmarkt in Hamm: Freitag, 15. September bis Dienstag, 19. September 2023

Freitag, 15. September bis Dienstag, 19. September 2023 Fliegenkirmes Stiepel in Bochum: Freitag, 22. September bis Montag, 25. September 2023

Freitag, 22. September bis Montag, 25. September 2023 Eitorfer Kirmes (Rhein-Sieg-Kreis): Samstag, 23. September bis Dienstag, 26. September 2023

Samstag, 23. September bis Dienstag, 26. September 2023 Reeser Kirmes (Kreis Kleve): Samstag, 23. September bis Dienstag, 26. September 2023

Samstag, 23. September bis Dienstag, 26. September 2023 Herbstkirmes in Bochum-Wattenscheid: Freitag, 29. September bis Dienstag, 3. Oktober 2023

Freitag, 29. September bis Dienstag, 3. Oktober 2023 Herbstkirmes in Viersen: Samstag, 30. September bis Dienstag, 3. Oktober 2023

Samstag, 30. September bis Dienstag, 3. Oktober 2023 Kirmes in Bocholt: Freitag, 13. Oktober bis Montag, 16. Oktober 2023

Freitag, 13. Oktober bis Montag, 16. Oktober 2023 Herbstkirmes in Rheine: Freitag, 13. Oktober bis Montag, 16. Oktober 2023

Freitag, 13. Oktober bis Montag, 16. Oktober 2023 Herbstwoche in Lippstadt: Samstag, 14. Oktober bis Sonntag, 22. Oktober 2023

Samstag, 14. Oktober bis Sonntag, 22. Oktober 2023 Sim Jü in Werne: Samstag, 21. Oktober bis Dienstag, 24. Oktober 2023

Samstag, 21. Oktober bis Dienstag, 24. Oktober 2023 Herbstsend in Münster: Samstag, 21. Oktober bis Sonntag, 29. Oktober 2023

Samstag, 21. Oktober bis Sonntag, 29. Oktober 2023 Mindener Herbstmesse: Samstag, 4. November bis Sonntag, 12. November 2023

Samstag, 4. November bis Sonntag, 12. November 2023 Allerheiligenkirmes in Soest: Mittwoch, 8. November bis Sonntag, 12. November 2023

Mittwoch, 8. November bis Sonntag, 12. November 2023 Martinikirmes in Dinslaken (Kreis Wesel): Freitag, 10. November bis Dienstag, 14. November 2023

(spo/tkip) Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Rubriklistenbild: © Sina Schuldt/imago