Die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW: Termine im Überblick

Köln, Düsseldorf, Aachen: Die ersten Weihnachtsmärkte in NRW sind bereits am 17. November gestartet. 24RHEIN zeigt die Weihnachtsmarkt-Termine im Überblick.

Köln – Mit einem warmen Glühwein von Stand zu Stand schlendern, Schlittschuhfahren oder leckere Reibekuchen essen. Die ersten Weihnachtsmärkte öffneten bereits ab dem 10. November in Nordrhein-Westfalen. Wer nach besonderen Weihnachtsmärkten in NRW sucht, findet zum Beispiel einen schönen Markt in historischen Bad Münstereifel oder den internationalen Weihnachtsmarkt in Essen – einer der schönsten in Deutschland. 24RHEIN zeigt, welche Weihnachtsmärkte 2022 in NRW stattfinden.

Weihnachtsmärkte in NRW: Termine 2022 im Überblick (Auswahl)

Weihnachtsmärkte in NRW 2022: Köln

Auch in diesem Jahr gibt es in Köln wieder unzählige Weihnachtsmärkte: ob klassisch am Kölner Dom, am Heumarkt oder am Rudolfplatz oder außergewöhnlich über den Dächern von Köln. Sogar am Kölner Zoo wird ein kleiner Weihnachtsmarkt veranstaltet.

Wunderland Kalkar: Walk-In statt Drive-In im Winter-Wunderland in Kalkar

Zwei Jahre lang gab es den Park durch die Corona-Regelungen nur als Drive-In-Variante. 2022 lädt das Wunderland Kalkar seine Gäste an den Weihnachtstagen und im Neujahr zu einem besonderen Winter-Abenteuer ein: Vom 25. Dezember bis zum 8. Januar können sowohl Erwachsene als auch Kinder mit den beliebten Wunderland-Attraktionen fahren und über das winterlich gestaltete Gelände des Kernie‘s Familienpark spazieren.

In der Loungebar können Besucher zusätzlich zum Achterbahn-Spaß Weihnachtsfilme schauen, Basteln, Schminken und Marshmallow-Rösten. Auch für wärmende Getränke, herzhafte und süße Speisen wird gesorgt.

Zeitraum: Sonntag, 25. Dezember 2022 bis Sonntag, 8. Januar 2023

Sonntag, 25. Dezember 2022 bis Sonntag, 8. Januar 2023 Adresse: Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar (Kreis Kleve)

Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar (Kreis Kleve) Öffnungszeiten: täglich von 14 bis 18 Uhr

täglich von 14 bis 18 Uhr Eintritt: Tageskasse 15 Euro, online 12,50 Euro

Brühl: Phantasialand Wintertraum gestartet – bis 29. Januar

Auch das Phantasialand in Brühl verwandelt sich im Winter in eine Weihnachtswelt. Seit dem 19. November gibt es zahlreiche Winter-Shows, Fahrspaß mit beliebten Attraktionen und eine wunderschöne Kulisse mit großem Weihnachtsbaum und Eislauffläche. Mit insgesamt 63 Öffnungstagen ist dies der bisher längste Wintertraum aller Zeiten. Bei den neuen Indoor-Shows erwarten die Besucher verschiedenste Akrobatik und Live-Gesang – alles im „Silverado Theatre“. Alle Shows sind wie immer im Eintrittpreis mit enthalten. Tickets gibt es auf der Online-Seite des Parks.

Auch im Phantasialand dürfen leckeres Essen und heiße Getränke nicht fehlen: Neben weihnachtlichen Klassikern wie Glühwein und Crêpes werden in den afrikanischen und mexikanischen Restaurants sogar komplett neue Menüs und Gerichte angeboten.

Zeitraum: Samstag, 19. No­vem­ber 2022 bis Sonntag, 29. Ja­nu­ar 2023

Samstag, 19. No­vem­ber 2022 bis Sonntag, 29. Ja­nu­ar 2023 Öffnungszeiten: 11 bis 20 Uhr

11 bis 20 Uhr Adresse: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl

Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl Eintritt: zwischen 52 und 57 Euro, ab 18. Januar 24 bis 35 Euro

zwischen 52 und 57 Euro, ab 18. Januar 24 bis 35 Euro Anfahrt: mit KVB-Linie 18 bis Brühl Süd, von da Buslinie 985 bis Brühl Birkhof

