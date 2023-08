Supermarkt in NRW startet Pilotprojekt und gibt Parkplätze für Anwohner frei

In Düsseldorf

Eine Edeka-Filiale in Düsseldorf bietet ihre Parkplätze zur Miete an. Das Angebot des Supermarktes soll sich an die Nachbarschaft richten.

Düsseldorf – Pro Jahr verbringt ein Mensch durchschnittlich 41 Stunden mit der Suche nach einem Parkplatz, wie eine Studie des Verkehr-Analyse-Unternehmens INRIX ergab. Gerade in Ballungsräumen von Großstädten sind freie Parkplätze rar. Gleichzeitig stehen riesige private Parkflächen, beispielsweise vor Shopping-Centern und Supermärkten, häufig die ganze Nacht leer. Eine Edeka-Filiale aus NRW geht nun mit einem Pilotprojekt an den Start: Menschen können die Parkplätze vor dem Supermarkt für die Randzeiten mieten.

Service für die Nachbarschaft: Supermarkt in Düsseldorf gibt Parkplätze zu den Randdiensten frei

„Wir haben dieses Projekt für unsere Nachbarn ins Leben gerufen, damit diese da nachts günstig parken können“, sagte Falk Paschmann, Geschäftsführer der gleichnamigen Edeka-Filiale in der Suitbertusstraße in Düsseldorf-Bilk, im Gespräch mit 24RHEIN. Das Angebot der mietbaren Parkplätze gilt also nicht für jedermann, sondern ist vielmehr als Service für die Nachbarschaft gedacht, die ja teilweise identisch ist mit der Kundschaft des Supermarktes.

Wer einen Parkplatz bei der Betreiberfirma „Park-Depot“ angemietet hat, kann sein Auto die ganze Nacht auf den Parkflächen des Supermarktes abstellen, ohne ein Knöllchen zu riskieren. Für Dauerparker ist dieses Angebot allerdings eher nicht das richtige, denn: Die Parkzeiten vor der Edeka-Filiale sind auf die Randzeiten begrenzt. Damit wollen die Verantwortlichen verhindern, dass es für Kundinnen und Kunden des Supermarktes an Parkplätzen mangelt.

Pilotprojekt in NRW: Parkplätze vor Düsseldorfer Edeka-Filiale werden vermietet

Konkret sieht das dann so aus: Ab 17 Uhr – wenn die Kundenströme in der Edeka-Filiale nachlassen – können die Mieter ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz abstellen. Bis spätestens morgens um acht Uhr muss der Parkplatz jedoch wieder freigegeben werden. Dafür sind die Parkplatztarife vor dem Supermarkt vergleichsweise preiswert: Ein Parkplatz kostet 19 Euro für eine Woche, für 39 Euro kann man sein Auto einen ganzen Monat lang während der vorgegebenen Zeiten dort abstellen. In Bilk sind Parkplätze in der Umgebung tatsächlich oft rar, gerade zur Feierabendzeit. Öffentliche Parkplätze mit Ticketautomat oder Parkhäuser in unmittelbarer Umgebung gibt es fast nicht.

Nicht nur in Düsseldorf sind Parkplätze ein großes Thema. Auch in der Nachbarstadt Köln sorgt die Suche nach einem Ort zum Abstellen des Autos für Ärger bei den Menschen. Ein Vorschlag aus der Stadtverwaltung sorgte dort zuletzt für Unmut bei den Kölnerinnen und Kölnern: Zukünftig könnten sich die Preise für das Anwohnerparken drastisch erhöhen. (mg)

