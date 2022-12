Mit Platin ausgezeichnet: Musiker aus Soest legt Grundstein für US-Megahit

„Super Gremlin“

+ © Daniel Schröder Maik Timmermann hatte die Ehre, sich ins Goldene Buch der Stadt Soest einzutragen. Seine Partnerin Katja Limberg, Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthemeyer und Timmermanns Musik-Verleger Michael Kersting gratulierten zuerst. © Daniel Schröder

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniel Schröder schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniel Schröder schließen

Der Soester Maik Timmermann hat den Grundstein für einen US-Megahit gelegt. Der Song landete auf Platz 3 der Billboard-Charts. Er wurde bislang rund 600 Millionen Mal aufgerufen.

Soest (NRW) – Das Goldene Buch der Stadt Soest ist um einen Autor reicher: Maik Timmermann, Musiker, Songwriter, Produzent und DJ, durfte sich aufgrund eines unglaublichen Erfolges in ihm verewigen. Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthemeyer beschrieb Maik Timmermann als jemanden, „der Jahrzehnte im Verborgenen gearbeitet hat und nun plötzlich ins Licht gekommen ist“.

Mit Platin ausgezeichnet: Soester legt Grundstein für US-Megahit

Dieses Licht verdankt er seiner musikalischen Passion, einer großen Portion Durchhaltevermögen und ein paar glücklichen Fügungen, wie er im Gespräch mit dem Soester Anzeiger erzählte.

Alles begann mit dem Song „Errror“ seiner Soester Band „How To Loot Brazil“. Das Lied wurde im Netz veröffentlicht. Wie schon zuvor bei anderen Musikstücken stellte Timmermann die Tonspuren des Refrains und der A-Capella-Version für andere Musiker zur nicht-kommerziellen Verwendung als Download bereit, damit andere Künstler rund um den Globus darauf neue Werke schaffen konnten.

Das geschah auch mit den Elementen von „Errror“. Ein spanischer Künstler bediente sich, legte eine Klavier-Spur unter den Refrain und schickte „sein“ Werk an den Produzenten des amerikanischen Rappers „Kodak Black“. Der wiederum verwandelte Timmermanns Werk in den Song „Super Gremlin“. Dessen Team stieß letztlich auf die Frage nach den Urheberrechten.

„Super Gremlin“ sollte freitags erscheinen, am Mittwoch kam die Anfrage

Auf der Suche nach einer Antwort kontaktierte es den Soester an einem Mittwoch im Oktober 2021. Freitags sollte das Lied des US-Rappers erscheinen. Binnen kürzester Zeit entstand vertragliche Einigkeit zwischen den Amerikanern und Timmermann, vertreten durch seinen Verleger, dem Soester Musikproduzenten Michael Kersting.

Name Kodak Black Geboren 11. Juni 1997, Pompano Beach, Florida Musiklabels Atlantic Records, Dollaz N Dealz, Capitol Records

„Super Gremlin“ wurde zum Mega-Erfolg. Die Zahlen sprechen für sich: Es wurde rund 600 Millionen Mal auf den bekannten Online-Plattformen gestreamt. Hinzu kommt ein noch viel greifbarer Erfolg: In den USA und in Kanada wurde „Super Gremlin“ mit Platin (1.000.000 verkaufte Einheiten) ausgezeichnet.

„Super Gremlin“: Football-Team nutzt das Lied als Einlaufhymne

Das American-Football-Team „San Francisco 49ers“ machte „Super Gremlin“ zu seiner Einlaufhymne. Nachdem der Football-Profi Antonio Brown für einen Liga-Skandal gesorgt hatte, als er sich während des Spiels sein Trikot auszog, es ins Publikum warf und in der Kabine verschwand, schrieb er als Begründung auf Twitter, dass er ein „Super Gremlin“ sei. Plötzlich tauchte der Begriff unter den meistgesuchten Google-Anfragen auf. Das Lied war 46 Wochen lang in den US-Billboard-Charts, 17 Wochen in den Top 10, kletterte hoch bis auf Platz 3. Ohne den Soester Maik Timmermann hätte es diesen US-Superhit nie gegeben.

Schon vor diesem Erfolg hätten verschiedene Musiker auf Werke von Timmermann und „How To Loot Brazil“ zurückgegriffen. „Doch das war natürlich kein Vergleich“, betonte der Soester. Timmermann bekommt natürlich auch einen gewissen monetären Erfolg zu spüren: Auf die Frage, ob er davon nun leben und sich zurücklehnen könne, sagte er: „Man kann davon ein bisschen besser leben, doch eine verfrühte Rente ist es nicht.“ Ausruhen sei für ihn keine Option, er wolle unbedingt mit der Musik, mit seiner Passion weitermachen – in der Hoffnung, dass sich ein vergleichbarer Erfolg vielleicht noch einmal wiederholen könnte.

Westfälische Bodenständigkeit im aufregenden US-Musikgeschäft

Dass solch ein Volltreffer alles andere als selbstverständlich und in keiner Weise planbar ist, weiß der 48-Jährige. Immerhin waren es 25 Jahre harte Arbeit bis dahin. Diese Erfahrung spiele auf eine gewisse Weise eine wichtige Rolle: Trotz der immensen Aufmerksamkeit um seine Person hat Timmermann den sprichwörtlichen Bodenkontakt nicht verloren. So schwingt mit ihm auch ein Hauch von westfälischer Bodenständigkeit mit ins aufregende US-Musikgeschäft.

+ Trotz des Riesenerfolges bleibt Maik Timmermann am Boden. „Ausruhen ist keine Option“, sagt er. © Daniel Schröder

„Super Gremlin“: Das Musikvideo zum Mega-Erfolg

Ob Pop, Rock, Indie, Techno, Metal oder Punk: Der Kreis Soest hat musikalisch viel zu bieten. Diese Vielfalt wurde jetzt von Maik Timmermann in einer eigenen Playlist auf der Streamingplattform „Spotify“ zusammengefasst.

Nutzer von Spotify fieberten dem Jahresrückblick 2022 entgegen. Unter dem Hashtag „#spotifywrapped“ können die User jetzt auf musikalische Zeitreise gehen. Und auch Nutzer von Apple Music können sich auf einen Jahresrückblick freuen. „Replay“ ist ab sofort verfügbar.