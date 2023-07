Junger Mann (19) vermisst – Großeinsatz wegen Badeunfall am Sorpesee

Badeunfall

Bei einem Badeunfall ist wohl ein 19 Jahre alter Mann am Sorpesee verunglückt. Zahlreiche Einsatzkräfte und Taucher waren am Sonntag in Sundern im Einsatz.

Sundern/Hamm – Am Sonntag lief ein Großeinsatz der Feuerwehr am Sorpesee in Sundern (NRW). Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort und suchten nach einem 19-jährigen Wassersportler, der am gegen 16 Uhr untergegangen sein soll. Wie der WDR berichtete, soll es sich um einen Urlauber aus Lettland handeln, der auf einem Paddeleboard auf dem See unterwegs war. Seine Freunde hätten demnach den Vorfall vom Ufer aus beobachtet und die Polizei benachrichtigt. Ein Sprecher der Feuerwehr Hochsauerlandkreis nannte auf wa.de-Nachfrage weitere Details.

Taucher aus Hagen suchen nach Mann (19) im Sorpesee

So seien Taucher der Berufsfeuerwehr Hagen an der Suche nach dem 19 Jahre alten Mann beteiligt. „Auch eine Hundestaffel aus Iserlohn ist im Einsatz“, erklärte der Sprecher am Abend. Polizei, DLRG und Feuerwehr suchen gemeinsam mit Hochdruck nach dem Vermissten. Die Hoffnung, ihn lebend zu finden, wird aber mit jeder Stunde, die verstreicht, geringer. Der sogenannte Sorpedamm wird als Unglücksstelle vermutet und besonders gründlich abgesucht. Auch ein Hubschrauber kreiste über der Einsatzstelle.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die Freunde des Verunglückten noch gesehen haben, wie er einen Krampf bekommen hätte und unvermittelt ins Wasser gestürzt sei. Er sei sehr schnell untergegangen. Möglicherweise hat sein Kreislauf im Wasser versagt. Ob der junge Mann schwimmen kann, ist dem Bericht zufolge nicht bekannt.

Sorpesee ist bis zu 60 Meter tief

Der Sorpesee ist 8,5 Kilometer lang und ist damit der drittgrößte Stausee im Sauerland. Er liegt zwischen den zu Sundern gehörenden Ortsteilen Langscheid und Amecke. Im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes ist er mit einer Wassertiefe von bis zu 60 Metern zudem der tiefste Stausee. Hier gibt es Bademöglichkeiten und einen Bootsverleih.

Rubriklistenbild: © Alex Talash