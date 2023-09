Kirmes

Zum 32. Mal findet der Stunikenmarkt in Hamm statt. Mitte September lockt eine Vielzahl an Fahrgeschäften, Essensbuden und Aktionen Besucher in die Innenstadt. Alle Infos.

Hamm - Auch 2023 können sich Kirmes-Fans in Hamm auf Fahrgeschäfte, Zuckerwatte und ein Feuerwerk freuen. Denn: Vom 15. bis zum 19. September findet rund um die Pauluskirche und auf Teilen des Santa-Monica-Platzes der Stunikenmarkt statt – zum 32. Mal. Insgesamt wird es etwa 90 Fahrgeschäfte und Essensbuden geben – neben vielen weiteren Attraktionen in der Hammer Innenstadt.

Stunikenmarkt 2023 in Hamm: Infos zu Öffnungszeiten, Feuerwerk, Aktionen und Parken

Die Besucher erwartet eine Auswahl an unterschiedlichen Fahrgeschäften. Auf Facebook teilt die Stadt Hamm nach und nach mit, welche Fahrgeschäfte teilnehmen. Bislang ist bekannt, dass „Raschs Musik Shop“ und „Autoscooter“ beim Stunikenmarkt dabei sein werden.

Stunikenmarkt 2023: Die Öffnungszeiten im Überblick

Besucher können bereits nachmittags zum Stunikenmarkt und dort bis in die Abendstunden Karussel fahren und essen. Die Öffnungszeiten lauten wie folgt:

Freitag, 15. September 16.00 - 23.30 Uhr Samstag, 16. September 14.00 - 23.30 Uhr Sonntag, 17. September 14.00 - 22.00 Uhr Montag, 18. September 14.00 - 22.00 Uhr Dienstag, 19. September 14.00 - 22.00 Uhr

Stunikenmarkt 2023: Alle Infos zum Feuerwerk

Auch 2023 wird es wieder ein Feuerwerk geben, das den Abschluss des Kirmes-Events bildet. Am Dienstag (19. September) gibt es abends das große Abschlussfeuerwerk auf dem Stunikenmarkt.

Stunikenmarkt 2023: Besondere Aktionen

Direkt zur Kirmeseröffnung gibt es ein besonderes Angebot für Adrenalin-Junkies und Karussel-Fans. Am Freitag (15. September) haben Besucher die Möglichkeit, eine halbe Stunde lang kostenlos die Fahrgeschäfte zu nutzen. Von 16 bis 16.30 Uhr wird es Freifahrten an allen Fahrgeschäften geben. Und nicht nur das: Für die Stunikenmarkt-Gäste wird es passend zur Kirmeseröffnung außerdem Freibier geben.

Am Sonntag (17. September) ist Kindertag. „Hier wird es ein breites Spaßprogramm für die Kleinen geben“, so Uwe Röhrig, Vorsitzender des heimischen Schaustellervereins „Hand in Hand“ Hamm. Wie auch bei vielen anderen Kirmes-Events wird es einen Familientag auf dem Stunikenmarkt geben. Dieser findet am Dienstag (19. September) statt. Besucher können sich dann über ermäßigte Preise freuen und den Abend beim abendlichen Feuerwerk ausklingen lassen.

Stunikenmarkt 2023: Parkmöglichkeiten

Wer mit dem Auto zum Stunikenmarkt nach Hamm anreist – von außerhalb der Stadt geht das auch über die A1 oder A2 –, hat zahlreiche Parkmöglichkeiten. Nicht alle Parkmöglichkeiten werden im Bereich vom Marktplatz bis zur Antonistraße zur Verfügung stehen. Aber: Es gibt alternative Parkflächen. Diese finden sich hier:

Parkhaus an der Brüderstraße

Tiefgarage Chattanooga-Platz

Stunikenmarkt 2023: Anreise mit dem Zug

Auch mit dem Zug erreicht man die Hammer Innenstadt sehr gut. Von Dortmund aus erreicht man Hamm zum Beispiel mit dem RE 1. Ab Münster fährt der RE 7 Richtung Hamm, auch RB 69 und RB 89 fahren ab Münster. Von Paderborn erreicht man mit dem RE 11 oder der RB 89 den Hauptbahnhof in Hamm. Ab Bielefeld fährt der RE 6 und RB 69 Richtung Hamm.

Geschichte des Stunikenmarktes in Hamm

Der Stunikenmarkt ist die einzige Innenstadtkirmes in Hamm. Sie findet seit 1990 ein Mal jährlich statt – in der Regel über das dritte Wochenende im September. Benannt wurde die Kirmes-Veranstaltung nach dem Hammer Kaufmann Johann Bernhard Stuniken. Der Schaustellerverein „Hand In Hand“ in Hamm organisiert und veranstaltet das Event. Wegen der Corona-Pandemie fiel der Stunikenmarkt 2020 erstmals in seiner Geschichte aus, 2021 dann zum zweiten Mal. Stattdessen fand der Hammer Kirmes Park auf dem Ökonomierat-Peitzmeier-Platz statt.

In ganz Nordrhein-Westfalen finden mehr als 50 Kirmes-Events im September statt – unter anderem in Dortmund, Essen und Witten.

