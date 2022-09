Riesige Unterschiede

Wo bezahlt man in NRW wie viel Geld für den Strom? Es gibt große Unterschiede: Zwischen der günstigsten und der teuersten Stadt liegt eine gewaltige Summe.

Hamm - Keine Frage: Mit hohen Strompreisen müssen wir uns alle gerade herumschlagen. Nichtsdestotrotz bezahlt man nicht überall in Nordrhein-Westfalen den gleichen Preis für Strom. Die Kosten schwanken von Stadt zu Stadt mitunter gewaltig. Da stellt sich natürlich die Frage: An welchem Ort in NRW -Westfalen ist Strom am günstigsten? Und welche Bürger müssen besonders tief in die Tasche greifen?

Strompreise im Vergleich: In welcher Stadt der Strom in NRW am günstigsten ist

Die Gaspreise schießen derzeit in die Höhe, und überall liest und hört man Tipps, wie man Heizkosten spart. Dabei sollte man aber nicht aus den Augen verlieren, dass auch die nächste Stromrechnung deutlich höher ausfallen wird, als man es bisher gewohnt war. Aber auch hier gibt es natürlich Tricks, wie man die Kostenexplosion in Grenzen hält. Wie wäre es zum Beispiel, den WLAN-Router nachts abzuschalten?

Für die Bewohner einiger Städte in NRW könnte es aber auch eine Lösung sein, umzuziehen. Zu dieser radikalen Möglichkeit kommt man zumindest, wenn man die Strompreise der verschiedenen Orte in Nordrhein-Westfalen vergleicht. Denn hier treten riesige Unterschiede zutage.

So werden Menschen in Duisburg äußerst neidisch zu den Kollegen in Bochum rüberschielen. Denn laut dem Strompreis-Atlas des Vergleichsportals stromauskunft.de müssen die Duisburger durchschnittlich pro Jahr beim lokalen Versorger 2761 Euro für Strom blechen. Die Bochumer wiederum sind schon mit 1035 Euro dabei. Duisburg ist somit zur Zeit (Stand: 27. September 2022) die, was Stromkosten betrifft, teuerste Stadt in NRW, Bochum die günstigste. Die Werte beziehen sich überall auf Stromkosten für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 kWh, wenn der Strom vom Grundversorger kommt.

Strompreise in NRW: Die Übersicht

Freuen dürfen sich auch die Bürger in Hamm. Die Stadt belegt Platz 3 der günstigsten Städte. Der durchschnittliche jährliche Strompreis beträgt 1150 Euro. Günstiger ist neben Bochum nur noch Bielefeld mit 1045 Euro.

Hier gibt es eine Übersicht der durchschnittlichen jährlichen Stromkosten beim lokalen Versorger in den NRW-Städten, vom günstigsten bis zum teuersten Ort (Stand: 27. September 2022):

Bochum: 1035 Euro

Bielefeld: 1045 Euro

Hamm: 1150 Euro

Steinfurt: 1228 Euro

Herne: 1236 Euro

Euskirchen: 1245 Euro

Münster: 1246 Euro

Lippe: 1249 Euro

Leverkusen: 1256 Euro

Düsseldorf: 1262 Euro

Mülheim: 1270 Euro

Siegen-Wittgenstein: 1270 Euro

Hochsauerlandkreis: 1270 Euro

Essen: 1270 Euro

Gütersloh: 1271 Euro

Köln: 1274 Euro

Rhein-Erft-Kreis: 1284 Euro

Paderborn: 1294 Euro

Gelsenkirchen: 1295 Euro

Bottrop: 1295 Euro

Minden-Lübbecke: 1296 Euro

Recklinghausen: 1310 Euro

Herford: 1312 Euro

Städteregion Aachen: 1323 Euro

Coesfeld: 1328 Euro

Soest: 1333 Euro

Wesel: 1352 Euro

Rheinisch-Bergischer Kreis: 1363 Euro

Mettmann: 1372

Ennepe-Ruhr-Kreis: 1373 Euro

Oberbergischer Kreis: 1388 Euro

Unna: 1393 Euro

Rhein-Sieg-Kreis: 1395 Euro

Kleve: 1400 Euro

Düren: 1402 Euro

Heinsberg: 1416 Euro

Wuppertal: 1425 Euro

Warendorf: 1433 Euro

Höxter: 1458 Euro

Märkischer Kreis: 1470 Euro

Bonn: 1472 Euro

Mönchengladbach: 1472 Euro

Viersen: 1476 Euro

Oberhausen: 1496 Euro

Rhein-Kreis Neuss: 1499 Euro

Hagen: 1536 Euro

Remscheid: 1537 Euro

Borken: 1544 Euro

Krefeld: 1552 Euro

Dortmund: 1561 Euro

Olpe: 1934 Euro

Solingen: 1989 Euro

Duisburg: 2761 Euro

Durchschnittlich zahlen die Menschen in NRW übrigens knapp 1400 Euro - was relativ teuer ist. Im Vergleich: In Bremen, dem günstigsten Land, zahlen die Bürger beim Grundversorger durchschnittlich nur 889 Euro für den Strom.

Neben der hohen Rechnung haben die Menschen mit Blick auf Strom aber noch ganz andere Sorgen. Denn nicht wenige befürchten im Winter einen massiven Stromausfall. Auch Experten befassen sich mittlerweile mit der Frage, wie wahrscheinlich ein Blackout in Deutschland ist. Falls der Fall tatsächlich eintritt, gibt es eine Notfall-Liste, mit der man 10 Tage lang überlebt.

