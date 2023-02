Streik in NRW: Verdi legt Bus und Bahn in diesen Städten am Montag lahm

ÖPNV betroffen

Nach gescheiterten Tarifverhandlungen ruft Verdi erneut zum Streik in NRW auf. Es kommt zu enormen Einschränkungen, vor allem im ÖPNV und an Flughäfen.

Köln – Verdi will‘s wissen. Bereits Anfang Februar hatte die Gewerkschaft Verdi in zahlreichen Verkehrsunternehmen in NRW-Städten zum Streik aufgerufen. Zwei Wochen später fiel der ÖPNV in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen erneut aus. In Köln war der gesamte Bus- und Bahnbetrieb der KVB lahmgelegt. Am Montag (27. Februar) geht es nun in die nächste Streik-Runde in vielen NRW-Städten:

Streiks in NRW: Wo am Montag überall gestreikt wird

Streiks in NRW: Warum ruft die Gewerkschaft Verdi zur Arbeitsniederlegung auf?

Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Lohn für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Verhandelt wird über die Einkommen unter anderem von Müllwerkern, Erzieherinnen und Erziehern, Pflegekräften, Busfahrerinnen und Busfahrern. Tausende Berufe sind betroffen – auch Feuerwehrleute, Klärwerksmitarbeiter, Förster und Ärzte. Nun verlief auch die zweite Runde der Tarifverhandlungen ergebnislos, daher kündigte Verdi erneute Streiks an.

Offenbar hätten die zurückliegenden Aktionen und Proteste nicht ausgereicht, um die Arbeitgeber zum Umdenken zu veranlassen, heißt es von Gewerkschaftsseite: „Dann werden wir eine Schippe drauflegen“, erklärte Frank Werneke, Vorsitzender der vereinten Dienstleistungsgewerkschaft am Donnerstag (23. Februar).

Bisherige Tarifverhandlungen gescheitert

Bisher hatten die Arbeitgeber bei den zweitägigen Verhandlungen in Potsdam ein Angebot vorgelegt, das eine tabellenwirksame Erhöhung von drei Prozent Ende 2023 und zwei Prozent Mitte 2024 über eine Laufzeit von 27 Monaten vorsieht.

„Die Beschäftigten machen mit den Streiks gemeinsam Druck auf die jeweiligen Arbeitgeber, weil in den bisherigen Verhandlungen im öffentlichen Dienst kein akzeptables Angebot unterbreitet wurde“, betont Andrea Becker, Landesfachbereichsleiterin in ver.di-NRW. „Sie brauchen deutlich mehr Geld, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das müssen die Arbeitgeber einsehen und dementsprechend reagieren.“

Streiks in NRW: Viele Kitas bleiben geschlossen

Da Verdi in allen Kommunen im Großraum Köln, Bonn und Leverkusen zu Streiks im öffentlichen Dienst aufruft, kommt es nicht nur im ÖPNV zu erheblichen Auswirkungen. Bei der Gewerkschaft heißt es: „In den Kommunen werden sich Bürger auf längere Wartezeiten in den Ämtern einstellen müssen. Nahezu alle Kindertagesstätten in Köln, Bonn, Troisdorf, Hennef und Gummersbach werden betroffen sein. Ebenfalls betroffen sind die kommunalen Krankenhäuser und die Ver-/Entsorgungsbetriebe in der Region.“

Die Streikenden treffen sich demnach am kommenden Montag in Köln und Bonn zu Aufmärschen und Kundgebungen:

Bonn: Aufzug von der LVR-Klinik, Kaiser-Karl-Ring 20, zum Münsterplatz um 10 Uhr

Aufzug von der LVR-Klinik, Kaiser-Karl-Ring 20, zum Münsterplatz um 10 Uhr Köln: Aufzug vom Hans-Böckler-Platz zum Alter Markt, um 10 Uhr, Kundgebung auf dem Alter Markt

Streik am Dienstag: ÖPNV sowie Sparkassen im Kreis Heinsberg und Kreis Düren betroffen

Am Dienstag (28. Februar) ruft Verdi zu einem bezirklichen Warnstreik auf. Während die meisten Streiks sich bis Dienstag beruhigt haben, geht es im Kreis Heinsberg und Kreis Düren sowie der Städteregion Aachen erst so richtig los. „Aufgerufen wird der gesamte Kommunalbereich (Stadtbibliothek, VHS, Schwimmbäder, Bürgerämter, Müllabfuhr [in AC, Eschweiler, Düren], Kitas, OGSen, Jugendämter, usw. Auch erwarten wir erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr“, heißt es in einer Verdi-Mitteilung.

Auch die Sparkassen in Aachen und den Kreisen Heinsberg und Düren werden zum Streik aufgerufen. Darüber hinaus werden sich Delegationen aus den „Arbeitsagenturen, den Wasserverbänden, den Bundeswehrstandorten, der LVR-Klinik, dem Rhein-Maas-Klinikum und den Stadtwerken beteiligen.“

Weitere Tarifverhandlungen Ende März geplant

Vom 27. März bis 29. März sollen die Verhandlungen für die Beschäftigten in Bund und Kommunen in Potsdam fortgesetzt werden – dann bereits in der dritten Runde. Bis dahin und vor allem kurz vorher könnte es in NRW nochmals zu einer Streikwelle kommen. (tkip)

