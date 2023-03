Streiks in Dortmund: Was heute schließt und ausfällt

Kitas, Zoo, Jobcenter

Streiks sorgen in Dortmund für immer mehr Chaos. Diese Woche sind unter anderem Kitas und Brauereien betroffen. Eine Übersicht aller Schließungen.

Dortmund – Seit Wochen streiken die Angestellten im öffentlichen Dienst. Der Arbeitskampf soll bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten mehr Gehalt bescheren. Auch in Dortmund haben die fast wöchentlichen Streiks massive Folgen für die Bevölkerung. Grundlegende Dienste in der Stadt fallen weg, berichtet RUHR24.

Streik in Dortmund am Donnerstag (16. März): Kitas, Zoo und DEW21 betroffen

Am Dienstag (14. März) März hatten die Brauer der DAB in Dortmund die Arbeit niedergelegt. Jetzt ziehen erneut unter anderem die Kitas in der Stadt nach. In diesen Einrichtungen in Dortmund wird für Donnerstag (16. März) zum Warnstreik aufgerufen:

Städtische Kitas

DEW21

Zoo Dortmund

Theater

Jobcenter

Musikschule

Große Flughäfen in NRW bestreikt: Airports Düsseldorf und Köln am Freitag (17. März) betroffen

Wer eine Urlaubsreise geplant hat, sollte sich am Freitag (17. März) lieber nicht auf die Dienste der Flughäfen in Düsseldorf oder Köln/Bonn verlassen. Auch sie werden bestreikt. Betroffen sein sollen unter anderem die Luftsicherheit sowie die Personen- und Frachtkontrolle.

Der Streik an den größten Flughäfen des Landes dauert am Freitag von 0 bis 23.59 Uhr. Hunderte Flüge werden voraussichtlich ausfallen. Nach Angaben des Flughafens Düsseldorf ist der Late-Check-in am Donnerstag ebenfalls nicht möglich.

