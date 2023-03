Streiks in Dortmund: Was am Donnerstag schließt und ausfällt

Kitas, Klinik, EDG

Streiks sorgen in Dortmund für immer mehr Chaos. Diese Woche sind ÖPNV, Kitas und die Stadtverwaltung betroffen. Eine Übersicht aller Schließungen.

Dortmund – Seit Wochen streiken die Angestellten im öffentlichen Dienst. Der Arbeitskampf soll bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten mehr Gehalt bescheren. Auch in Dortmund haben die fast wöchentlichen Streiks massive Folgen für die Bevölkerung. Grundlegende Dienste in der Stadt fallen weg, berichtet RUHR24.

Streik in NRW am Donnerstag (23. März): Kitas, Müllabfuhr, Kliniken und Verwaltung in Dortmund betroffen

Auf NRW rollt der nächste Mega-Streik zu. Die Gewerkschaft Komba hat zum Streik im öffentlichen Dienst für Donnerstag (23. März) aufgerufen. Auch in Dortmund beteiligen sich die EDG, die Stadtverwaltung, das Klinikum und die Beschäftigten der Kitas am Streik.

Diese Einrichtungen in Dortmund beteiligen sich Donnerstag (23. März) am Streik:

Städtische Kitas

EDG

Stadtverwaltung

Klinikum Dortmund

Mega-Streik droht in NRW: Millionen Bürger betroffen

Die Streikenden fordern unter anderem mindestens 500 Euro mehr Lohn und eine unbefristete Übernahme von Azubis. Bislang haben die Tarifverhandlungen jedoch keine Einigung ergeben.

Daher drohen die Angestellten in NRW mit einem Mega-Streik am Montag (27. März). Wenn sich nun mehrere Gewerkschaften zusammen tun, droht ein Kollaps des Nahverkehrssystems in NRW. Auch in Bochum steht am Donnerstag (23. März) ein Streik an.

