Streiks in Dortmund: Was heute und Donnerstag schließt und ausfällt

Florian Forth

Streiks sorgen in Dortmund für immer mehr Chaos. Diese Woche sind ÖPNV, Kitas und die Stadtverwaltung betroffen. Eine Übersicht aller Schließungen.

Dortmund – Seit Wochen streiken die Angestellten im öffentlichen Dienst. Der Arbeitskampf soll bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten mehr Gehalt bescheren. Auch in Dortmund haben die fast wöchentlichen Streiks massive Folgen für die Bevölkerung. Grundlegende Dienste in der Stadt fallen weg, berichtet RUHR24.

Nächste ÖPNV-Streik in Dortmund: Busse und Bahnen stehen am 21. März still