Streiks in Dortmund: Was wann schließt und ausfällt

ÖPNV, Sparkassen, Müllabfuhr

Streiks sorgen in Dortmund für immer mehr Chaos. Diese Woche sind unter anderem Müllabfuhr, ÖPNV und Sparkassen betroffen. Eine Übersicht aller Schließungen.

Dortmund – Seit Wochen streiken die Angestellten im öffentlichen Dienst. Der Arbeitskampf soll bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten mehr Gehalt bescheren. Auch in Dortmund haben die fast wöchentlichen Streiks massive Folgen für die Bevölkerung. Grundlegende Dienste in der Stadt fallen weg, berichtet RUHR24.

Streik in Dortmund: ÖPNV fällt am Donnerstag (9. März) erneut aus

Am Donnerstag (9. März) haben viele Dortmunder den Streik bereits bemerkt, als sie das Haus verließen. Denn auf dem Weg zur Arbeit konnten sie sich nicht auf die Busse und Bahnen der DSW21 verlassen. S-Bahnen und Nahverkehrszüge in Dortmund fahren aber.

Bus- und Bahnfahrer sowie Service-Mitarbeiter in Dortmund streiken. Das Unternehmen geht davon aus, dass dies den öffentlichen Nahverkehr in Dortmund „komplett stillegen wird“.

ÖPNV-Streik in Dortmund: Donnerstag (9. März, 3.30 Uhr) bis Freitag (10. März, 1.30 Uhr)

Streik in Dortmund: EDG-Angestellte legen Arbeit bis Samstag (11. März) nieder

Gleich über mehrere Tage streiken die Angestellten des Müllentsorgers EDG. Der Müll wird also bis zum Wochenende in einigen Stadtteilen von Dortmund nicht wie geplant abgeholt. Dem Streik der Müllabfuhr in Dortmund fällt auch der Sperrmülltag am Freitag (10. März) in Wellinghofen und Wichlinghofen zum Opfer. Er wird am 18. März nachgeholt.

Die meisten Recyclinghöfe in Dortmund bleiben während des Streiks ebenfalls geschlossen, Straßen und Märkte werden nicht gereinigt. Doch nicht überall bleibt der Müll liegen: „Im Rahmen einer Notdienstvereinbarung ist gewährleistet, dass die Entsorgung bei Sozialeinrichtungen wie Krankenhäusern oder Altenheimen sichergestellt ist“, heißt es zum Streik bei der EDG.

EDG-Streik in Dortmund: Donnerstag (9. März) bis Samstag (11. März) ganztägig

Streik in Dortmund: Sparkassen müssen Freitag (10. März) zahlreiche Filialen schließen

Wer am Donnerstag schon nicht zur Arbeit gekommen ist, darf sich am Freitag (10. März) gleich weiter ärgern. Denn dann sind auch die Sparkassen-Mitarbeiter in Dortmund von der Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik aufgerufen.

Die Sparkasse rechnet laut einer Mitteilung mit „Einschränkungen im Geschäftsbetrieb und bei der telefonischen Erreichbarkeit“. Die Geldautomaten funktionieren, einige Filialen bleiben aber geschlossen:

Hombruch

Kirchhörde

Aplerbeck

Brackel

Möllerbrücke

Wickede

Streik bei der Sparkasse Dortmund: Freitag (10. März), ganztägig

Streik auch im Klinikum Dortmund – DEW21 schickt KI-Mitarbeiter ins Rennen

Da auch im Klinikum Dortmund Mitarbeiter im öffentlichen Dienst arbeiten, war auch das Krankenhaus am Donnerstag vom Streik betroffen. Teilweise müssten Operationen verschoben werden, wird eine Sprecherin in den Ruhr Nachrichten zitiert. Die Versorgung der Patienten sei jedoch gesichert.

Auch beim städtischen Energieversorger DEW21 ist am Donnerstag nicht viel los gewesen. Das Unternehmen weiß die Schließung der Kundencenter jedoch zu überbrücken – und schickt dazu eine Künstliche Intelligenz ins Rennen. Der Chat-Roboter „Volty“ soll demnach auf der Unternehmenswebsite die Fragen der Kunden beantworten. Wie gut er sich dabei geschlagen hat, werden die Mitarbeiter aber wohl erst am Freitag erfahren.

Auch bei der Deutschen Post droht künftig ein Streik. Die Angestellten hatten sich mit großer Mehrheit das Angebot der Arbeitgeber abgelehnt und damit für einen unbefristeten Streik gestimmt. Wann dieser beginnt, ist unklar. Statt der 10,5 Prozent im öffentlichen Dienst fordert Verdi hier sogar 15 Prozent mehr Lohn.

