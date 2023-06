Irre Zahl: 70 Prozent der Dortmunder Straßen sind marode

Facebook

Viele Straßen in Dortmund sind in desolatem Zustand. Sie zu sanieren, wird einige Zeit dauern – und hunderte Millionen Euro verschlingen.

Dortmund – Fast 70 Prozent der Straßen in Dortmund sind kaputt. Das geht laut einem Bericht der Ruhr Nachrichten aus einer Auswertung des Tiefbauamts der Stadt hervor. Doch rasche Besserung scheint nicht in Sicht. Was das für Autofahrer und Anwohner bedeutet.

Marode Straßen in Dortmund: 70 Prozent sind kaputt, Sanierung kostet 573 Millionen Euro

Besprochen wurde die Auswertung laut dem Bericht kürzlich in einer nicht öffentlichen Sitzung des Sonderältestenrats. Darin zu finden: die Einschätzung des Tiefbauamts zum Zustand der Straßen in Dortmund. Und der dürfte auch künftig einiges an Zündstoff bieten.

Denn das Ausmaß der Schäden am Dortmunder Straßennetz scheint immens zu sein. Rund 70 Prozent der Straßen sollen demnach marode sein. Teilweise sollen auch einfache Reparaturen nicht mehr ausreichen, um sie wieder fit für den Verkehr zu machen (alle News zum Verkehr in Dortmund auf RUHR24 lesen).

Besonders dramatisch ist die Kostenprognose. Denn das Tiefbauamt rechnet – Stand jetzt – damit, dass etwa 573 Millionen Euro nötig sein werden, um alle Schäden zu beheben. Zum Vergleich: Im Haushaltsplan für 2023 sind für den gesamten Bereich „Bauen und Infrastruktur“ lediglich 432 Millionen Euro vorgesehen. Der umfasst jedoch auch den Bau von Schulen und Kitas.

Haushaltsplan der Stadt Dortmund für 2023:

Gesamtetat: 3,3 Milliarden Euro

3,3 Milliarden Euro Davon Bereich „Bauen und Infrastruktur“: 432 Millionen Euro

432 Millionen Euro Davon „Verkehrsflächen und Anlagen“: 160 Millionen Euro

Autofahrer in Dortmund müssen mit Baustellen und Tempolimits rechnen

Was bedeutet das für Autofahrer in Dortmund? Sie müssen wohl vorerst weiter mit maroden oder geflickten Straßen leben, wie etwa im Kreuzviertel. Dort werden seit Jahren Schwertransporte durch Wohngebiete umgeleitet, weil eine Bahn-Brücke das Gewicht nicht mehr tragen kann. Die Kreuzstraße war dort bereits 2018 in schlechtem Zustand.

Zahlreiche Baustellen in der Stadt stören die Dortmunder bereits jetzt. Mit dem neuen Bericht scheint ein Ende der Bauarbeiten nicht in Sicht. Dadurch drohen zudem weitere Tempolimits in Dortmund.

Kaputte Straßen in Dortmund: Anwohnern werden Anliegerbeiträge bis 2026 erlassen

Anwohner müssen zudem mit mehr Baustellen vor ihren Häusern und Wohnungen rechnen. Zudem kamen auf sie bislang Anliegerbeiträge zu. Diese kann die Stadt Dortmund erheben, wenn eine Straße erschlossen, verbessert und erneuert wird.

+ Die Kreuzstraße in Dortmund ist seit 2018 marode. (Archiv) © Florian Forth/RUHR24

Im Mai 2022 verkündete das Land NRW jedoch, diese Kosten künftig zu 100 Prozent übernehmen zu wollen. Das Förderprogramm bedeute daher „Null Beitrag für Bürgerinnen und Bürger“, sagte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) dazu. Die neue Richtlinie gilt bis zum Dezember 2026.

Das Land NRW schießt ebenfalls Millionen in den Straßenbau in Dortmund. Die 2,3 Millionen Euro für den Umbau der Brackeler Straße in den Sommerferien wirken in diesem Licht jedoch wie der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein.

Rubriklistenbild: © Wilfried Wirth/Imago