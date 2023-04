Frau aus NRW spendet lebensrettende Stammzellen - „Ein krasses Gefühl“

Stammzellenspende

+ © Sascha Paschedag Chiara Lauth spendete in Köln Stammzellen für eine an Leukämie erkrankte Person. © Sascha Paschedag

Jährlich erkranken Tausende Menschen in Deutschland an Blutkrebs. Oft hilft nur eine Stammzellenspende. Wir haben eine Spenderin in Köln begleitet.

Köln – Chiara Lauth liegt entspannt in einem Bett und schaut auf ihren linken Arm. Von dort beginnt Blut durch einen Zugang zu einer Maschine zu fließen, die laut ratternd ihre Arbeit verrichtet. Ihr Blick fällt von der Maschine auf ihren rechten Arm. Dort wurde ein weiterer Zugang gelegt, durch den das Blut wieder zurück in ihren Körper fließt.

Der Grund für den Eingriff: Chiara Lauth spendet Stammzellen für eine an Leukämie erkrankte Person.

Blutkrebs: Stammzellenspende ist oft überlebenswichtig

Jedes Jahr erkranken in Deutschland knapp 14.000 Menschen an Blutkrebs. Bei Kindern ist es die häufigste Krebsart. Geholfen werden kann den Erkrankten oft nur durch eine Knochenmarkspende.

Derzeit sind bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) rund 11,5 Millionen Menschen weltweit als Spender registriert, in Deutschland allein fast 7,5 Millionen. Alle Spenderdateien zusammengenommen kommen auf 35 Millionen Spender weltweit. Ob diese allerdings jemals spenden, ist ungewiss. Nur bei 0,2 Prozent aller registrierten Personen kommt es am Ende zu einer Entnahme. Denn es müssen möglichst alle Variablen passen, da sonst die Stammzellen nicht richtig wirken können.

Chiara Lauth entschied sich schon früh, selbst zu spenden

Die 25-jährige Lauth hatte sich bereits früh entschieden, Spenderin zu sein. „Ich war damals 17 Jahre alt und fand das Thema schon immer ziemlich wichtig“, sagt sie im Gespräch mit wa.de. „Als die DKMS vor ein paar Monaten auf mich zukam wegen der Spende war ich total aus dem Häuschen.“ Derzeit ist sie Referendarin an einem Gymnasium und unterrichtet die Fächer Spanisch und Latein.

Die Spende erfolgt durch die periphere Stammzellentnahme, die mittlerweile bei rund 90 Prozent der Spenden Anwendung findet. Dabei werden die benötigten Stammzellen durch das Apherese-Verfahren aus dem Blut gewonnen.

Stammzellenspende: Das Apherese-Verfahren

Bei dem Verfahren wird in jede Armvene ein Zugang gelegt. Aus dem einem Arm wird das Blut, ähnlich wie bei einer Blutspende, entnommen. In einer Maschine werden die Stammzellen herausgefiltert. Durch den anderen Arm wird das Blut wieder zurück in den Körper transportiert. Das Verfahren dauert dabei rund drei bis fünf Stunden. In den meisten Fällen reicht eine Sitzung aus. Nur in Ausnahmen ist eine zweite Sitzung notwendig. Die klassische Knochenmarkentnahme aus dem Beckenknochen findet nur noch selten Anwendung.

Dem Termin ging eine Voruntersuchung voraus, um die Spendefähigkeit sicherzustellen. Wenige Tage vor der Spende begann sie sich, mit dem Wachstumsfaktor G-CSF zu spritzen. Dieser körpereigene Stoff sorgt für eine höhere Produktion von Stammzellen und hilft dabei, diese aus dem Knochen heraus zu schwemmen.

+ Abwarten und Filme gucken: Das war die Devise bei Chiara Lauth für mehrere Stunden. © Sascha Paschedag

Der Spendetag beginnt schon früh

Am Spendetag geht es für Lauth bereits um acht Uhr morgens los. Im Spendezentrum wird ihr von den Ärzten Blut abgenommen, das im Labor auf den Gehalt an Stammzellen untersucht wird. Anhand dieser Untersuchung soll die Dauer der Entnahme ermittelt werden.

Anschließend wird sie in den Entnahmeraum gebracht, den sie sich mit mehreren Spendern teilt. Das Bett darf sie während des Prozesses nicht verlassen. Dann beginnt das Verfahren. Die Ärzte legen ihr die zwei Zugänge. Zwei kurze Stiche und das Blut beginnt, durch die Röhrchen zu fließen. Die Maschinen sind laut und verrichten ohne Unterlass ihre Arbeit. Lauth stört das alles nur wenig. „Ich finde es total spannend, was hier passiert“, sagt sie.

Spenderin Lauth „möchte unbedingt diesem Menschen helfen“

In der linken Hand hält sie einen Ball, den sie dauerhaft knetet. Dadurch wird der Arm besser durchblutet. Nebenbei schaut sie über ihr Tablet Filme und entspannt sich. „Es ist wirklich angenehm“, sagt sie. „Ich spüre nichts davon und habe keine Schmerzen.“

Im Gespräch erzählt sie von ihrer Vorfreude auf die Spende. „Ich hab noch bei der Voruntersuchung gebangt, ob ich wirklich infrage komme“, sagt sie. „Ich möchte unbedingt diesem Menschen helfen.“ Dabei blickt sie wieder auf die Maschine und fängt an zu lächeln.

+ Mithilfe dieser Maschine werden die Stammzellen aus dem Blut gefiltert. © Sascha Paschedag

Ärzte kontrollieren die Spende die ganze Zeit

Immer wieder kommen Ärzte. Sie prüfen die Werte, kontrollieren, ob die Maschine arbeitet und es den Spendern gut geht. Neben dem Knochenmark wird auch Blutplasma herausgefiltert. In mehreren Behältern an der Maschine werden die Flüssigkeiten gesammelt.

Über die ganze Zeit geschehen keine Vorfälle. Lauth bleibt entspannt, einzig, dass sie sich nicht bewegen darf, empfindet sie als unangenehm.

Eine Sitzung reicht nicht

Nach etwas mehr als fünf Stunden ist die Sitzung vorbei. Dann die Nachricht: Sie muss am nächsten Tag wiederkommen und nochmal spenden. „Der Stammzellengehalt war zu gering“, sagt sie später am Telefon. „Ich habe gehofft, dass ich nach einem Tag durch sein werde, aber das ist nun so.“

Sie habe sich nach der Sitzung erst etwas schwummrig gefühlt. Durch eine Calcium-Infusion sei das aber schnell vorbei gewesen. „Ich war schon froh, als ich mich wieder bewegen konnte“, sagt sie. „Aber das sind für mich alles keine Nachteile, wenn ich daran denke, dass ich damit jemanden womöglich das Leben rette.“

Beim zweiten Mal geht es schneller

Am zweiten Tag war die Sitzung bereits nach drei Stunden zu Ende. Es geht ihr immer noch gut. „Die Ärzte meinten allerdings, ich sollte mich heute etwas schonen“, sagt Lauth.

Für die kommenden zwei Jahre wird sie nun als Spenderin für die betroffene Person gespeichert sein. Falls es nochmal nötig ist, kann sie nochmal spenden. Zudem darf sie die kommenden sechs Monate kein Blut spenden. Die betroffene Person wird sie vermutlich nicht kennenlernen. Das Land, in das die Spende geht, hat hohe Hürden bei der Privatsphäre der erkrankten Person.

Chiara „würde es immer wieder tun“

Nach den zwei Jahren steht sie wieder als Spenderin für andere zur Verfügung. „Ich würde es immer wieder tun“, sagt Lauth. „Es ist ein krasses Gefühl zu wissen, dass ich einem Menschen das Leben rette. Das macht mich glücklich.“

Das eine Knochenmarkspende Leben retten kann, zeigt die Geschichte von Yasar Akif Taskin. Der siebenjährige hat nach drei Jahren die Leukämie besiegt. - Von Sascha Paschedag