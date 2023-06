Facebook

Die Stadt Dortmund zieht in den Kampf gegen den Leerstand. Eine große Sanierungsmaßnahme in der City ist eine Option.

Dortmund – Die Dortmunder City befindet sich in einem Umbruch. Ereignisse, wie die Corona-Pandemie oder die Energiekrise, haben einen Wandel im Einkaufsverhalten der Menschen in den Ganz gesetzt oder nur noch beschleunigt. Deswegen plant die Stadt Dortmund eine große Sanierungsmaßnahme, wie RUHR24 weiß.

Leerstand in Dortmund – Stadt bereitet großen Umbau vor

Die vergangenen Jahre haben eine Art Wandel in die Gesellschaft gebracht. Bereits vor der Corona-Pandemie war der Online-Handel auf der ganzen Welt auf dem Vormarsch. Der Lockdown und die eingeschränkten Möglichkeiten, einkaufen zu gehen, haben den Online-Handel weiter bestärkt.

Die Folgen lassen sich nun in den Städten beobachten. Während einige Firmen trotz jahrhundertelanger Tradition eine Insolvenz anmelden müssen, verlassen Einzelhändler ihre Läden in den Fußgängerzonen der Städte in Nordrhein-Westfalen.

Auch die Stadt Dortmund hat mit Leerstand zu kämpfen. Trotz eines belebten Westenhellwegs, der schon seit Jahrhunderten die Konsummeile der City ist, verlassen viele Händler die Innenstadt. Die Stadtverwaltung ist sich dessen bewusst und bereitet eine sogenannte „Städtebauliche Sanierungsmaßnahme“ vor.

Neues Antlitz für Dortmunder Innenstadt? Leerstand soll bekämpft werden

Das Ziel der Stadt Dortmund: Immobilien und Infrastruktur sollen sich dem Konzept einer klimagerechten Stadt anpassen. Erhaltenswerte Gebäude sollen gesichert und „die Wesenszüge ihrer Gestaltung besser zu Geltung“ kommen, heißt es in einer Mitteilung.

Welches Gebiet ist betroffen? So richtig konkret wird die Stadt Dortmund nicht. Laut Mitteilung handelt es sich um ein Areal, dass „durch die äußere Seite des Wallrings begrenzt wird und Gehwege und Parkplätze an dieser Außengrenze noch einbezieht“. Im Nordosten der Stadt soll die Sanierungsmaßnahme im Bereich zwischen Hauptbahnhof und der Ostseite der Bornstraße nördlich bis zur Bahntrasse greifen.

Wall in Dortmund im Fokus der Stadt – Gebäudeeigentümer sollen profitieren

Sprich: Entlang des Walls soll die Stadt Dortmund ein anderes Antlitz bekommen. Gebäude werden modernisiert und instandgesetzt – so der Plan der Stadtverwaltung. Profitieren könnten davon alle Dortmund-Besucher. Denn neben einer optischen Veränderung, würden sich auch wieder Händler ansiedeln, sofern der Plan klappt.

+ Die Stadt Dortmund plant eine Sanierungsmaßnahme entlang des Walls. © Dennis Friedrich-Liedschulte/RUHR24

Des Weiteren spricht die Stadt einer lohnenden Investition für alle Gebäudeeigentümer: Sie können dann beispielsweise für Bau- und Planungskosten erhöhte steuerliche Abschreibungen geltend machen, wenn ihre Umbaumaßnahmen im Einklang mit den städtischen Sanierungszielen stehen.

Bislang prüft die Stadt das neue Sanierungsgebiet. Wann es zu konkreten Plänen kommt, ist noch ungewiss.

