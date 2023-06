Stadt Dortmund droht Schwimmbad-Besuchern mit bis zu 500 Euro Bußgeld

Facebook

Ein Freibad-Besuch kann in Dortmund teuer enden. Die Stadt droht mit Bußgeldern von bis zu 500 Euro.

Dortmund – Die Sonne verwöhnt die Menschen in Nordrhein-Westfalen in diesem Sommer. Die Temperaturen sind sommerlich und von Unwettern ist bislang keine Spur. Was also tun, um sich ein bisschen vom Backofen-Wetter in NRW abzukühlen? Ein Besuch des Freibads ist eine gute Alternative. In Dortmund jedoch drohen bei Fehlverhalten 500 Euro Bußgeld, weiß RUHR24.

Freibad in Dortmund – Stadt droht mit 500 Euro Bußgeld für Besucher

Dortmund ist reich an Schwimm- und Freibädern. Ob im Freibad Hardenberg am Dortmund-Ems-Kanal oder im Freibad Stockheide – welches nach einem Ratsbeschluss am Donnerstag (16. Juni) komplett saniert werden soll: Die Möglichkeiten auf Abkühlung sind im Stadtgebiet groß.

Doch die Freude aufs Planschen wird getrübt. Wie die Stadt Dortmund berichtet, werden immer wieder Straßen und Wege in der Nähe der Freibäder zugeparkt. Die Leidtragenden sind zunächst die Anwohner, die entweder nicht zu ihren Grundstücken kommen oder vom Parkplatzsuchverkehr regelrecht genervt sind.

Parkplätze an Freibädern in Dortmund nutzen – sonst droht Bußgeld

Deswegen weist das Dortmunder Ordnungsamt darauf hin, dass alle Freibad-Besucher ihr Fahrzeug ordentlich abstellen sollen. Denn neben den genervten Anwohnern, sind auch Fußgänger und Fahrradfahrer betroffen, wenn der Gehweg durch Autos blockiert ist.

Schlimmer wird es dann noch, wenn ein Rettungsweg zugestellt ist und die Einsatzkräfte nicht durchkommen, wie auf zahlreichen Straßen in Dortmund bereits geschehen, in denen Falschparker der Feuerwehr das Leben erschweren.

Teures Freibad-Vergnügen in Dortmund: Falschparker werden abgeschleppt

Wenn dann noch ein Knöllchen auf der Windschutzscheibe klebt oder das Auto sogar komplett abgeschleppt wurde, sind schließlich auch die Freibad-Besucher genervt. Das Abschleppen eines Fahrzeugs kostet bis zu 500 Euro in Dortmund – einschließlich Verwarngeld, Verwaltungsgebühren sowie die Kosten für das Abschleppunternehmen.

+ Ein Tag in einem Dortmunder Freibad kann für manch ein Besucher teuer enden. © Werner Otto/Imago

Alles in allem kann ein Freibad-Tag in Dortmund trotz schönem Wetter böse enden – für alle Beteiligten.

