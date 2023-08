Kostenlose Sperrmüll-Sammlung in Dortmund: Letzter Termin 2023 steht fest

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Forth schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Florian Forth schließen

Die letzte kostenlose Sperrmüllsammlung in Dortmund findet am 19. August statt. Welche Stadtteile angefahren werden und was als Sperrmüll gilt.

Dortmund – Die kostenlose Sammlung von Sperrmüll in Dortmund ist weiterhin ein Erfolg. Mitte August hat die EDG in Mengede, Nette und Schwieringhausen rund 230 Tonnen Sperrmüll abgeholt. Weil nicht alles auf einmal abgeholt werden konnte, geht es dort am Mittwoch (16. August) weiter. RUHR24 fasst zusammen, was bei der Müllsammlung beachtet werden muss.

Kostenlose Sperrmüll-Sammlung in Dortmund: Letzter Termin am 19. August 2023

Mittlerweile ist auch klar, wann die nächste kostenlose Sperrmüllsammlung in Dortmund stattfindet. Es soll laut Müllabfuhr jedoch der vorerst letzte Termin sein, an dem alte Möbel, Holz und Haushaltsgegenstände eingesammelt werden.

Nächste kostenlose Sperrmüll-Sammlung in Dortmund:

Datum: Samstag, 19. August 2023

Samstag, 19. August 2023 Stadtteile: Bodelschwingh, Oestrich, Westerfilde

Bodelschwingh, Oestrich, Westerfilde Kontrollen: Der Ermittlungsdienst Abfall (EDA) wird im Einsatz sein.

Ob die eigene Adresse von der Stadtentsorgung angefahren wird, lässt sich mit der Adressprüfung im digitalen Abfallkalender herausfinden.

Sperrmüll in Dortmund: Was wird mitgenommen?

Bei der kostenlosen Sperrmüllsammlung in Dortmund kam es immer wieder zu Problemen. Oftmals wurden so große Mengen auf die Straßen gestellt, dass die Müllabfuhr gleich mehrfach anrücken musste.

Häufig sorgen auch nicht erlaubte Gegenstände für Probleme bei der Müllentsorgung. Die EDG weist daher erneut darauf hin, welche Gegenstände und Stoffe eingesammelt werden:

Welche Gegenstände werden mitgenommen?

Möbel: Schränke (ohne E-Geräte), Stühle, Tische, Polstermöbel, Matratzen, Bettgestelle, Lattenroste, Spiegel usw.

Schränke (ohne E-Geräte), Stühle, Tische, Polstermöbel, Matratzen, Bettgestelle, Lattenroste, Spiegel usw. Metall/Kunststoff: Wäscheständer, Kinderspielzeug, Fahrräder, Gartengeräte (nicht elektrisch) und mehr.

Wäscheständer, Kinderspielzeug, Fahrräder, Gartengeräte (nicht elektrisch) und mehr. Sonstiges: Aquarien (ohne Technik), Koffer (leer), Lampenschirme (groß, ohne Technik), Teppiche, Wandbilder, Leinwände usw.

Kostenloser Sperrmüll in Dortmund: Diese Gegenstände gehören nicht dazu

Einige Gegenstände gehören allerdings nicht auf den Sperrmüll. Wer verbotene Dinge dazustellt, im Müll herumwühlt, ihn aus anderen Stadtteile heran karrt oder erst nach 7 Uhr ablädt, muss mit einer Strafe rechnen.

Was ist kein Sperrmüll?

Bau- und Renovierungsabfälle: Gartenhäuser, Fenster, Waschbecken, Tapeten usw.

Gartenhäuser, Fenster, Waschbecken, Tapeten usw. Gefährliche Abfälle: Lösungsmittel, Batterien

Lösungsmittel, Batterien Elektrogeräte: Kühlschrank, Staubsauger usw.

Kühlschrank, Staubsauger usw. Sonstiges: Autoteile, Alttextilien, Pappe, Grünschnitt und ähnliches

Generell gilt laut der Stadtentsorgung diese Daumenregel: „Zum Sperrmüll zählt, was man bei einem Umzug mitnehmen kann, jedoch keine Kisten oder Säcke. Alles, was im Haushalt fest verbaut ist, ist kein Sperrmüll. Beispiel: Der Badezimmerspiegel ist Sperrmüll. Das Waschbecken ist kein Sperrmüll.“

Kostenlose Sperrmüll-Sammlung in Dortmund am 19. August 2023: Informationen für Anwohner

Was müssen Anwohner bei der Sperrmüllsammlung am 19. August beachten? Der Sperrmüll muss laut EDG bis 7 Uhr auf öffentlichen Flächen stehen, gut erreichbar und von Hand zu verladen sein. Er sollte nicht von parkenden Autos blockiert werden oder andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

+ Bei den Sperrmüllaktionen in Dortmund gibt es immer wieder Probleme. © Anja Cord/Imago

Außerdem sollte der Sperrmüll getrennt von anderen Gegenständen stehen. Auf Privatgrundstücken wird der Sperrmüll nicht abgeholt. Die nachträgliche Abholung ist kostenpflichtig.

Bei Fragen steht der EDG-Kundenservice telefonisch unter 0231/9111 111 oder persönlich im Kundencenter (Dechenstraße 13, 44147 Dortmund) zur Verfügung. Besuchszeiten sind Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr und Freitag von 7 bis 16 Uhr. Alle Details gibt es auch auf der Internetseite der EDG.

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt und von Florian Forth sorgfältig geprüft.

Rubriklistenbild: © Anja Cord/Imago