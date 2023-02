Besonderer Fund in Ukraine-Spendenkiste: Jetzt wird der Besitzer gesucht

Tierheim-Spende

In einer Spendenkiste in der Ukraine tauchte ein goldener Ring mit einer Gravur auf. Wer der Besitzer ist, bleibt unklar.

Beim Ausräumen der Spenden in der Ukraine sind die Helfer auf einen goldenen Ring mit besonderer Gravur gestoßen. Nun startet die Organisation Notpfote einen Suchaufruf.

Köln – Seit mehr als einem Jahr herrscht in der Ukraine Krieg. Viele Länder schicken Sachspenden in die Ukraine. Bisweilen tauchen in den Kisten Dinge auf, die offenbar dort nicht hingehören: In einer Kiste in der Ukraine, die wahrscheinlich aus einem Tierheim in Dormagen (NRW) stammt, wurde ein goldener Ring mit einer Gravur gefunden. „Heike“ steht in dem Ring. Wahrscheinlich wird das Schmuckstück schon vermisst. Nun startet der Verein Notpfote Animal Rescue einen Suchaufruf.

Ring in Ukraine-Spende aus NRW-Tierheim gefunden

In einem Facebook-Beitrag berichtet Notpfote, dass der Besitzer oder die Besitzerin eines Ringes gesucht wird. Dieser ist golden, innen ist der Name Heike eingraviert sowie ein Datum. „Gefunden wurde er in einer Kiste in der Ukraine, er muss beim Verladen der Spenden vom Finger gerutscht sein“, schreibt Notpfote. Weiter heißt es, dass die Spenden im Tierheim Dormagen (Rhein-Kreis-Neuss) verladen wurde. „Aber vielleicht war der Ring ja auch in einer fertigen Kiste, die woanders gepackt und in Dormagen abgegeben wurde“, sagt Notpfote.

Ukraine-Spende aus NRW: Organisation sucht Ring-Besitzer

Damit der Ring an den rechtmäßigen Besitzer oder die Besitzerin zurückkommt, stellt Notpfote folgende Bedingung: „Nur wer das Datum kennt, identifiziert sich damit als Besitzer“. Zudem bittet die Notpfote, dass der Beitrag geteilt werden soll. „Es wäre doch toll, wenn der Ring nach einer langen Reise wieder dort ankommt, wo er hingehört“. Auf Facebook wurde der Beitrag bereits mehr als 130 Mal geteilt. Wer Hinweise zum Ring hat, soll laut Notpfote eine Privatnachricht an den Verein via Facebook schreiben.

Aus vielen deutschen Städten kommen Spenden in die Ukraine. In Köln etwa sammelt das Blau-Gelbe Kreuz fleißig Spenden für die Ukraine. Täglich werden Lkw verladen, die in Richtung polnisch-ukrainischer Grenze geschickt werden. Allerdings ist die Spendenbereitschaft zuletzt stark eingebrochen, wie das Blau-Gelbe Kreuz erklärt. (cj)