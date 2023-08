Jogger aus NRW erläuft fast vier Millionen Euro

Besonderer Preis

Seit fast drei Jahrzehnten sammelt Jogger Peter Borsdorff Spenden für kranke und bedürftige Kinder. Heute ist er 80 Jahre alt – ans Aufhören denkt er noch nicht.

Düren – Machen ist Peter Borsdorffs Devise. Einst ein ambitionierter Marathonläufer, schnürt der heute 80-Jährige aus Düren seine Sportschuhe bereits seit fast drei Jahrzehnten auch zum Wohle kranker oder bedürftiger Kinder. Über 50.000 Kilometer hat er in dieser Zeit zurückgelegt – und damit fast vier Millionen Euro an Spenden gesammelt. Für sein unermüdliches Engagement verleiht NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst dem „Läufer mit der Sammelbüchse“ den Verdienstorden des Landes NRW.

Running for Kids-Spendenkonto Aktuelle Spendenaktion Frieda muss auf die Beine kommen Banküberweisung IBAN: DE78 3955 0110 0000 5421 00 Paypal Peter.Borsdorff@web.de

Ex-Marathonläufer hängt sportliche Ambitionen an den Nagel – und sammelt Spenden für kranke Kinder

„Gänsehaut“: Mit diesem Wort beschreibt Borsdorff im Gespräch mit 24RHEIN den Moment, als er den Anruf aus der Staatskanzlei in Düsseldorf erhielt, in welchem er über die Auszeichnung informiert wurde. Bereits seit 43 Jahren ist Peter Borsdorff als Läufer aktiv – anfangs auf ärztlichen Rat, wie er sagt. Er sollte sich mehr bewegen. In den ersten Jahren hegte der 80-Jährige durchaus sportliche Ambitionen: Zwei Marathon-Läufe im Jahr, mit einer Zeit von je unter drei Stunden, lautete das Ziel. Ein Ergebnis, das nur trainierte Läufer schaffen. Es sei eine „tolle Zeit“ gewesen, wie der Dürener sagt. Doch im Laufe der Zeit habe er einen Sinneswandel erlebt.

Mit 51 Jahren wollte Borsdorff nicht immer nur auf die nächste Streckenzeit schielen, und widmete seinen ausdauernden Einsatz seither lieber meist kranken und gehandicapten Kindern. Dafür stellte Borsdorff seine sportlichen Ambitionen hinten an, und rief 1995 gemeinsam mit seiner 2005 verstorbenen Ehefrau Doris die Initiative „Running for Kids“ ins Leben, unter deren Flagge er seitdem Spenden sammelt. Anfangs noch mit recht rudimentären Mitteln: „Da war ich nur mit der Sammelbüchse unterwegs, die von Passanten gefüttert wurde“, erinnert sich der 80-Jährige.

+ Die Spendenbüchse von Peter Borsdorff, stilecht mit altem Sportschuh oben drauf. © Oliver Berg/dpa

In knapp 30 Jahren: „Läufer mit der Sammelbüchse“ Peter Borsdorff verschenkt mehr als 4.000 Schecks

Die erste Spende sei einem Kindergarten zugutegekommen, der Geld für einen Bollerwagen sammelte. Der Einsatz des „Läufers mit der Sammelbüchse“ sprach sich schnell herum, sodass immer wieder Menschen auf Borsdorff zukamen, um mögliche Spendenziele vorzuschlagen. In den folgenden Jahrzehnten freuten sich etliche bedürftige Kinder und Familien, aber auch Kindertagesstätten und Schulen über insgesamt mehr als 4.000 Schecks aus den Spendenerlösen des Düreners. Auch für die Opfer der Hochwasserkatastrophe 2021 in NRW und des Ukraine-Kriegs setzt sich der Dürener ein.

Borsdorff stellt die Spendensammlungen dabei als Privatperson auf die Beine, das heißt: Jede D-Mark und jeder Cent aus den vergangenen knapp 29 Jahren kam und kommt zu 100 Prozent dem Spendenziel zugute. Alle Spenden hat der 80-Jährige genauestens buchhalterisch dokumentiert. Auf Facebook hält Borsdorff Fans und Freunde über seine Aktivitäten auf dem Laufenden. Der aktuelle gesamte Spendenstand: Knapp über 3,9 Millionen Euro. Das nächste große Ziel – vier Millionen Euro – ist nicht mehr weit entfernt.

+ Der Dürener Peter Borsdorff joggte jahrzehntelang, um Spenden zu sammeln. © Peter Borsdorff

Für jahrzehntelanges Engagement: Hendrik Wüst verleiht Borsdorff den Landesverdienstorden NRW

Für sein jahrzehntelanges Engagement wird Peter Borsdorff am 22. August mit dem Verdienstorden des Landes NRW, eine der höchsten Auszeichnungen in dem Bundesland, prämiert. „Es hat mich schon besonders gefreut, dass ich diesen Orden in meinem Bundesland bekomme“, sagte der 80-Jährige. 2015 wurde der „Läufer mit der Sammelbüchse“ bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 2019 erhielt Borsdorff den Europäischen Sozialpreis.

Heutzutage kann Borsdorff keine längeren Strecken mehr joggen – aus gesundheitlichen Gründen, wie er erklärte. Doch ans Aufgeben denkt er ganz und gar nicht: „Machen und mich einsetzen für die Kids geht weiterhin“. Aktuell sammelt Borsdorff Spenden für die vierjährige Frieda aus Eschweiler, die unter einem seltenen Zwerchfelldefekt leidet. Durch die Spendensammlung will Borsdorff dem Mädchen einen großen Wunsch erfüllen: durch eine Therapie endlich das Laufen zu erlernen. (mg)

