BVB-Meister-Drama 2023 im Live-Ticker: Entscheidung zum Korso ist jetzt gefallen

Der BVB hatte am Samstag die Chance, Deutscher Meister zu werden. In unserem Live-Ticker erfahrt ihr alles zur Stimmung in der Innenstadt von Dortmund. Fotos, Videos – wir fangen für euch die Stimmung ein.

Update, Samstag (27. Mai), 21.13 Uhr: Dortmund – Tausende Menschen waren heute in der Stadt und dennoch blieb es laut Polizei-Bericht größtenteils friedlich. Zwar hatte ein technischer Defekt an der Haltestelle Signal Iduna Park dafür gesorgt, dass der Sonderzug aus Mainz zum Hauptbahnhof umgeleitet werden musste. Doch die Fans kamen mit leichter Verzögerung im Stadion an. Weiter schreibt die Polizei: „Nach dem enttäuschenden Ergebnis für die Dortmunder Fußballanhänger leerten sich das Stadion und die Plätze in der Innenstadt schnell.“

BVB-Meister-Drama 2023: Entscheidung zum Korso ist jetzt gefallen

Update, Samstag (27. Mai), 20.01 Uhr: Dortmund – Die Hoffnung auf die Meisterschaft war groß. Und nicht nur darauf haben sich die Dortmund-Fans gefreut. Neben der Meisterschaft haben viele Anhänger vor allem auf die Mega-Party und den geplanten Auto-Korso gehofft. Doch der BVB hat die Meisterschaft verspielt. Und jetzt hat sich auch die Stadt Dortmund dazu geäußert: Es findet am Sonntag (28. Mai) keine Meisterfeier und kein Auto-Korso statt.

BVB verpasst Meisterschaft - Kein Korso am Sonntaghttps://t.co/KamMWOjqpc pic.twitter.com/emPsQX3zit — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) May 27, 2023

BVB-Meister-Drama in Dortmund: „Das haben sie verdient, wenn sie so spielen“

Update, Samstag (27. Mai), 18.55 Uhr: Dortmund – Der Schock sitzt tief bei den Fans von Borussia Dortmund – die Innenstadt der BVB-City gleicht einem Trauerspiel. Wo eigentlich jetzt die Party des Jahrzehnts steigen sollte, liegen sich BVB-Fans mit Tränen in den Augen in den Armen, sitzen fassungslos auf dem Boden, starren in die Luft. „Man fühlt sich wie in einem Albtraum und hofft, man wacht auf“, verrät ein verzweifelter Fan RUHR24.

Doch immer wieder hört man auch wütende Stimmen: „Ist das peinlich! Das haben sie verdient, wenn sie so spielen“, poltert ein BVB-Fan gegenüber RUHR24 raus. Ein anderer Anhänger findet ebenfalls harte Worte: „Es hätte heute alles so schön sein können und dann so ne Scheiße hier. Das war es wieder für die nächsten fünf Jahre.“

+ Trotz Sonnenschein herrscht in der Dortmunder City getrübte Stimmung nach der verlorenen Meisterschaft © Lisa Siegle/RUHR24

Gute Stimmung herrscht lediglich am Alten Markt: In den Kneipen am beliebten Treffpunkt im Herzen der Stadt schallt Helene Fischer aus den Lautsprechern und lässt die BVB-Fans bei Currywurst und Bier fast vergessen, dass es eigentlich nichts zu Feiern gibt.

Update, Samstag (27. Mai), 18.44 Uhr: Jetzt spricht auch Oberbürgermeister Thomas Westphal zur vergeigten Meisterschaft: „Diesen Spielausgang haben wir alle nicht erwartet und die Mannschaft hat das auch nicht verdient, diese Saison so abschließen zu müssen.“ Er sei sich sicher, dass der BVB in der nächsten Saison wieder angreifen werde. An die Fans gerichtet, schreibt er: „Ich bitte alle Fans jetzt besonnen und ruhig zu bleiben.“ Zumindest am Alten Markt im Herzen der Dortmunder Innenstadt ist die Lage weiter entspannt.

+ Nach dem Heimspiel lassen BVB-Fans die vergeigte Meisterschaft erst einmal sacken. © Lisa Siegle/RUHR24

Meisterschaft in Dortmund verpatzt: Fans bleiben gelassen

Update, Samstag (27. Mai), 17.49 Uhr: Trotz verpatzter Meisterschaft, scheinen es die BVB-Fans gelassen zu nehmen. In der Innenstadt von Dortmund ist die Stimmung entspannt, einzelne Fan-Gruppen ziehen durch die City. Von extremen Emotionen, Frust oder Wut ist aber keine Spur. Hin und wieder sind einzelne Fan-Gesänge zu hören. Das Herz schlägt weiter schwarz-gelb.

Update, Samstag (27. Mai), 17.33 Uhr: Schock in Dortmund. Der BVB hat den Titel verspielt. Meister ist erneut der FC Bayern.

Dortmunder Innenstadt: Geschäfte schließen teils früher wegen möglicher Meisterschaft

Update, Samstag (27. Mai), 16.34 Uhr: Das betrifft auch alle Nicht-Fans: Einige Geschäfte in der Dortmunder Innenstadt werden anlässlich der möglichen BVB-Meisterschaft früher schließen. So schließt Karstadt heute schon um 18 Uhr, Saturn beendet die Shopping-Tour für Dortmunder ebenfalls schon um 18 Uhr. Görtz macht schon zwei Stunden zuvor um 16 Uhr dicht.

+ Der Aushang bei Karstadt in der Dortmunder Innenstadt. © Victoria Maiwald/RUHR24

BVB-Meister-Drama: Dortmunder Innenstadt ist ruhig – Köln führt gegen Bayern

Update, Samstag (27. Mai), 16 Uhr: Totenstille in Dortmund: Der BVB liegt nach 30 gespielten Minuten (Live-Ticker gegen Mainz 05) mit 0:2 hinten. Gleichzeitig liegt der FC Bayern mit 0:1 in Köln vorne. Stand jetzt wäre der FCB Deutscher Meister. Ein brutales Ende der Euphorie und der Feierlichkeiten? In der Stadt ist Ruhe eingekehrt – einzig einige Kinder sind noch zu hören.

Friedlicher Fan-Marsch durch Dortmund zum Signal Iduna Park

Update, Samstag (27. Mai), 15.10 Uhr: Dortmund – So emotional ging es in der Stadt schon lange nicht mehr zu. Das ist spätestens beim Fan-Marsch zu spüren gewesen, der an der Möllerbrücke startete und über die Lindemannstraße zum Signal Iduna Park führte. Laut Dortmunder Polizei ging „alles friedlich“ zu. Es ist alles bereitet für ein schwarz-gelbes Fußballfest.

+ BVB-Fans auf ihrem Marsch zum Stadion. © Marian von Hatzfeld/RUHR24

Stromausfall am Signal-Iduna-Park sorgt für Ärger in Dortmund

Update, Samstag (27. Mai), 13.59 Uhr: „Alles friedlich“ – gab die Dortmunder Polizei laut DPA zum Fan-Marsch der BVB-Ultras bekannt. Weniger friedlich ist derweil die Stimmung an der Haltestelle Signal-Iduna-Park. Laut Bild kam es dort nämlich zu einem Stromausfall. Fans werden bereits umgeleitet, und zwar über den Hauptbahnhof. Bleibt zu hoffen, dass der Umweg der Feierlaune keinen Abbruch tut.

Inoffizieller Fanmarsch der BVB-Fans startet am Westpark

Update, Samstag (27. Mai), 12.44 Uhr: Wer das schöne Wetter nutzen und entspannte Stunden im Westpark verbringen wollte, dessen Pläne wurden durchkreuzt. Auch dort sammelten sich zahlreiche BVB-Fans vor dem entscheidenden Meisterschaftsspiel gegen den FSV Mainz 05. Nach RUHR24-Informationen soll von der Möllerbrücke zudem ein inoffizieller Fanmarsch beginnen.

+ Auch der Westpark in Dortmund wurde von BVB-Anhängern belagert. © Marian von Hatzfeld/RUHR24

Leerer BVB-Mannschaftsbus am Stadion mit Pyro empfangen

Update, Samstag (27. Mai), 12.03 Uhr: Der Mannschaftsbus des BVB ist am Signal Iduna Park eingetroffen – und wurde mit Pyrotechnik in Empfang genommen. Dabei war das Team von Borussia Dortmund noch gar nicht an Bord. Wie wird dann wohl erst die Mannschaft von Trainer Edin Terzić in Empfang genommen?

Dortmund steht Kopf: BVB-Fans fluten den Alten Markt

Update, Samstag (27. Mai), 11.07 Uhr: Der BVB ist noch etwas mehr als 6 Stunden von einem möglichen Meistertitel entfernt. Die Stadt steht bereits jetzt Kopf. Auch der Alte Markt ist gut gefüllt und fest in schwarz-gelber Hand, wie ein Tweet von Borussia Dortmund zeigt.

Fan-Massen stürmen das Strobels – viele Stunden vor Anpfiff beim BVB

Update, Samstag (27. Mai), 9.31 Uhr: Erwartungsgemäß gibt es schon früh morgens lange Schlangen an beliebten Fußball-Hotspots und City-Kneipen, die das Meisterspiel in Dortmund live übertragen. Vor dem Strobels direkt am Signal Iduna Park warten bereits unzählige Menschen, wie unter anderem auf Twitter zu sehen ist. Dabei wird erst um 11 Uhr geöffnet – ab 10 Uhr gibt es immerhin Wurst und Bier für die BVB-Fans.

Die Schlange vor dem Strobels. pic.twitter.com/NVM718GZ4X — Alexander Mühl (@amuehl) May 27, 2023

BVB-Meisterfeier 2023 im Live-Ticker: Die Infos zum Korso und der Meisterfeier in Dortmund

Erstmeldung, Freitag (26. Mai), 12.42 Uhr: Der Samstag (27. Mai) ist der Tag der Entscheidung im Ruhrgebiet – bei trügerischem Wetter. Neben dem Urteil darüber, ob Bochum und Schalke in der ersten Liga verbleiben, wird am Abend auch klar sein, ob der BVB die Meisterschale holt. Mehr als 200.000 Fans werden deshalb am Wochenende in Dortmund erwartet. RUHR24 ist für euch live dabei und berichtet von vor Ort.

+ Wenn der BVB Meister wird, steigt am Sonntag in Dortmund eine große Party. © Revierfoto/ Imago

Gewinnt der BVB am Samstag das Spiel gegen Mainz, ist für Sonntag eine Meisterfeier in Dortmund geplant. Diese fällt allerdings magerer aus, als viele sich gewünscht hätten. Und auch Public Viewing wird es am Samstag nicht geben.

RUHR24 wird am Wochenende vor Ort sein und die Stimmung einfangen. Der Korso startet am Sonntag (28. Mai) um 12.09 Uhr am Gelände der ehemaligen Westfalenhütte in der Nordstadt von Dortmund.

Rubriklistenbild: © Lisa Siegle/RUHR24