Etliche Sommer-Bahnsperrungen im Ruhrgebiet: Nah- und Fernverkehr massiv betroffen

Bahnreisende im Ruhrgebiet brauchen in den Sommerferien öfter viel Geduld. Es gibt mehrere Großbaustellen (Symbolbilder/IDZRNRW-Montage).

Im Sommer gibt es gleich mehrere Großbaustellen der Bahn im Ruhrgebiet. Reisende müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Infos im Überblick.

Essen – Sommerzeit ist Baustellenzeit. Das wird in den kommenden Wochen während der NRW-Sommerferien wieder mal besonders deutlich. Dabei trifft es aber nicht nur Autobahnbaustellen, sondern auch Bahnstrecken. Besonders im Ruhrgebiet gibt es daher im Juni, Juli und August teils massive Einschränkungen durch vier Großbaustellen. Sowohl der Nah- als auch der Fernverkehr sind dabei betroffen. Ein Überblick, worauf sich Bahnreisende im Sommer im Ruhrgebiet einstellen müssen.

Gleich mehrere Wochen wird auf der Strecke zwischen Essen-Altenessen und Gelsenkirchen gearbeitet. Dort werden Lärmschutzwände aufgestellt und Arbeiten am Haltepunkt Essen-Zollverein Nord sowie an mehreren Weichen durchgeführt. Die Bauarbeiten laufen vom 30. Juni bis zum 13. August und sorgen vor allem im Regionalverkehr für größere Einschränkungen.

Ausfälle und Änderungen im Nah- und Regionalverkehr:

► RE3: Die Züge werden zwischen Gelsenkirchen Hbf und Duisburg Hbf umgeleitet. Die Halte Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf entfallen. Dafür halten die Züge in Essen Hbf.*

► RB32: Die Züge fallen zwischen Essen-Altenessen und Wanne-Eickel Hbf aus. Als Ersatz fahren Busse mit allen Halten.*

► RB35: Die Bahnen fallen zwischen Essen-Altenessen und Gelsenkirchen Hbf aus. Auch hier fahren Busse als Ersatz mit allen Halten. Zusätzlich fahren Schnellbusse zwischen Gelsenkirchen Hbf und Oberhausen Hbf ohne Zwischenhalte.*

*Hinweis: Mit Ausnahme von Freitag, 21. Juli (21 Uhr) bis Mittwoch, 26. Juli (22 Uhr). An diesen Tagen fahren einige Züge eingeschränkt, aber nicht alle Haltestellen an.

Ausfälle und Änderungen im Fernverkehr:

► Die Züge der IC-Linie Norddeich Mole–Emden–Münster–Köln–Koblenz sowie EC 115 (Münster – Klagenfurt) werden zwischen Gelsenkirchen und Duisburg via Essen (mit dortigem Halt) umgeleitet, der Halt in Oberhausen entfällt. Die Züge der zweistündlichen ICE-Linie Amsterdam–Arnhem–Düsseldorf–Köln–Frankfurt halten weiterhin in Oberhausen.

Quelle: Deutsche Bahn; Angaben ohne Gewähr