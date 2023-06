Termin für Eröffnung des Skywalks Willingen steht – so kommen Sie an Tickets

Ausflugsziel

Nach einer langen Wartezeit steht ein Eröffnungstermin für den Skywalk Willingen fest. Nicht jeder kann die längste Hängebrücke Deutschlands aber betreten.

Willingen – Bald ist es endlich so weit: Der Skywalk Willingen wird eröffnet – und damit die längste Hängebrücke Deutschlands. Der Termin steht nun fest. Wer die neue Attraktion in direkter Nachbarschaft zu NRW besuchen will, sollte aber keine Höhenangst haben. Die Maße haben es in sich:

Länge: 665 Meter

Breite: 1,30 Meter

Höchster Punkt: 100 Meter

Gewicht: 125 Tonnen

Maximale Besucherzahl: 750

Konstruktion: Tibetischer Stil, das heißt frei schwingend

Investition: 4 Millionen Euro

Öffnungszeiten: künftig täglich geöffnet, Sommer wie Winter, bei widrigen Witterungsverhältnissen geschlossen

„Die ersten Besucher werden am Samstag, 1. Juli, die leicht schwankenden Stege betreten und in luftiger Höhe über das Strycktal hinweg wandern“, teilte Susanne Schulten von der Tourist-Information Willingen mit. Nach vier Jahren Planung und gut einem Jahr Bauzeit ist das Projekt damit endlich abgeschlossen. Es soll noch mehr Menschen ins Sauerland locken – denn die können auf dem Skywalk Willingen im benachbarten Hessen einiges erleben.

Skywalk Willingen eröffnet am 1. Juli: Ticketsystem funktioniert komplett digital

Das Ticketsystem funktioniert dabei komplett digital. Es erkennt außerdem, wenn zu viele Besucher gleichzeitig auf dem Skywalk Willingen unterwegs sind. Bei 750 Menschen ist Schluss, dann stoppt die Ticketausgabe vorerst. Das soll natürlich der Sicherheit dienen – ebenso wie die Kameras und die mit insektenfreundlichem Licht ausgestatteten beleuchteten Handläufen. Bei Einbruch der Dämmerung wird der Skywalk, in dessen Mitte sich Wetterstationen befinden, dennoch aus Sicherheitsgründen geschlossen, wie sauerlandkurier.de berichtet. Natürlich auch, sollte es zu windig sein.

+ Der Skywalk Willingen ist die größte Hängebrücke Deutschlands. © Tourist-Information Willingen

Trotz all der Vorkehrungen, ist der Skywald Willingen nicht für jedermann geeignet. Höhenangst sollte man nicht gerade haben. Aber auch Kinderwagen, Rollstühle, Fahrräder und Haustiere sind aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Der Skywalk misst schließlich nur eine Breite von 1,30 Metern. Schnell könnte es zu eng werden. Ausschließen wolle man aber niemanden, bekräftigt Geschäftsführer Arndt Brüne.

Viele Betriebe wie die Tourist-Information und die Ettelsberg-Seilbahn haben sich schließlich als barrierefrei mit dem Siegel „Reisen für alle“ zertifizieren lassen. Willingen sei ein inklusiver und familienfreundlicher Ort. Die Betreiber überlegen darum, spezielle Öffnungszeiten im Einbahnstraßenverkehr anzubieten. Genauere Informationen dazu liegen allerdings noch nicht vor.

