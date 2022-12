Bis 17 Grad und Sturmgefahr an Silvester 2022 — ungewöhnliches Wetter in NRW

Prognose für den Jahreswechsel

Die Winterjacke werden wir an Silvester 2022 wohl nicht brauchen. Es wird rekordverdächtig warm. Dazu könnte Sturm den Böllerspaß vermiesen.

Hamm - Schon wenige Tage vor dem Jahreswechsel steht fest: Das Wetter wird an Silvester 2022 ungewöhnlich. In Nordrhein-Westfalen soll es „richtig warm“ werden, sagen die Meteorologen. Die Rede ist von Temperaturen bis 17 Grad. Inwieweit Böller und Raketen gezündet werden können, bleibt abzuwarten: Es könnte stürmen.

Bundesland Nordrhein-Westfalen Hauptstadt Düsseldorf Einwohner 17,9 Millionen

„Ungewöhnlich mild“: Wetter an Silvester 2022 in NRW

„Der Winter scheint für 2022 vorbei zu sein“, sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net kurz vor Weihnachten. Damit behält er wohl Recht. Auch wenn die Temperaturen nach den Feiertagen mancherorts wieder gesunken waren, sind sich die Experten in ihren Wetter-Prognosen für den Jahreswechsel einig: Es wird mild, man könnte sogar von „warm“ sprechen. Keine Spur vom Winter.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird der Samstag (31. Dezember) in NRW „ungewöhnlich mild“. Die Temperaturen steigen bis 17 Grad, dazu gibt es zeitweise Regen. Schon tagsüber muss mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden, vor allem im Bergland.

Silvester 2022 in NRW — stürmisches Wetter könnte Böller-Spaß verderben

Und am Silvesterabend? Im Jahr 2022 ist der Verkauf von Böllern und Feuerwerk wieder erlaubt, viele Menschen freuen sich nach zwei Jahren auf einen Jahreswechsel ohne Corona-Beschränkungen. Ob der Böllerspaß an Silvester 2022 wieder so richtig losgehen kann, bleibt abzuwarten.

Denn laut DWD wird es auch in der Nacht zu Sonntag (1. Januar) in NRW stürmisch. Welche Geschwindigkeiten die Böen letztlich erreichen werden, ist noch nicht klar. Der DWD spricht von starken bis stürmischen Böen. Einige Wetter-Modelle prognostizieren auch nur ein „laues Lüftchen“, andere wiederum einen orkanartigen Sturm mit Geschwindigkeiten von 105 und 115 km/h. Ein Orkan, wie er Anfang 2022 in NRW wütete, erreicht über 120 km/h und hinterlässt schwere Verwüstungen. Im Februar 2022 starben in NRW zwei Menschen.

Aber auch schon bei Windgeschwindigkeiten um die 60 km/h ist beim Böllern Vorsicht geboten. Vor allem Raketen, die hoch in den Himmel gefeuert werden, besteht die große Gefahr, dass sie von einer der Böen erfasst und unkontrolliert weggepustet werden.

Neuer Rekord an Silvester 2022? Wärmster Jahreswechsel möglich

Und dann wäre da noch die ungewöhnlich warme Luft, die uns in der Silvesternacht erhalten bleibt, berichtet auch 24Rhein. Damit wird der Jahreswechsel wohl ähnlich warm wie im Jahr zuvor. Schon Silvester 2021 war knapp einem bundesweiten Temperaturrekord vorbeigeschrammt. Der Höchstwert für einen 31. Dezember in Deutschland liegt bei 17 Grad.

Der Rekord könnte an Silvester 2022 geknackt werden. Im Süden Deutschlands sollen an Silvester angenehme 20 Grad herrschen, berichtet heidelberg24.de.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa