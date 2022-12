In welchen Städten in NRW es an Silvester Böllerverbotszonen gibt

Feuerwerk verboten

An Silvester 2022 gelten in einigen Städten in NRW Böllerverbotszonen. So unter anderem auch in Köln, Düsseldorf und Dortmund.

Köln – Zum Jahreswechsel werden in einigen Städten in Nordrhein-Westfalen Böllerverbotszonen eingerichtet. Dazu zählen Köln, Düsseldorf, Bielefeld, Dortmund und Aachen. Die Städte rechnen mit einem hohen Andrang an Menschen. Daher sollen die Sperrzonen für Feuerwerkskörper die Verletzungsgefahr verringern.

Feuerwerksfreie Zone in der Kölner Innenstadt an Silvester 2022

In Köln wird an Silvester mit einem Andrang an Menschen wie vor der Corona-Pandemie gerechnet. Aus diesem Grund ist es in bestimmten Teilen der Kölner Innenstadt nicht erlaubt, Feuerwerk mitzunehmen und zu entzünden. Auch Wunderkerzen sind nicht erlaubt.

Vom 31. Dezember, 18 Uhr, bis zum 1. Januar, 5 Uhr, gilt die feuerwerksfreie Zone rund um den Kölner Dom. Zwischen 22 Uhr und 2 Uhr wird der Bereich Gebiete auf weitere Teile der Kölner Innenstadt ausgeweitet. Für die Einhaltung der Sperrzonen in Köln sorgen mehrere hundert Polizeikräfte.

Feuerwerk in Düsseldorfer Altstadt an Silvester verboten

Auch die Stadt Düsseldorf gab bekannt, dass in der Düsseldorfer Altstadt ein Feuerwerksverbot an Silvester gilt. Dort ist das Mitnehmen und Entzünden von Feuerwerkskörpern nicht gestattet. Diese Beschränkungen gelten vom 31. Dezember, 20 Uhr, bis zum 1. Januar, 6 Uhr.

Grundsätzlich ist dort Silvesterfeuerwerk für Erwachsene verboten. Dahingegen ist Jugendfeuerwerk, wie Wunderkerzen oder Bodenfeuerwirbel, erlaubt. Mit diesem Verbot in der Düsseldorfer Altstadt möchte die Stadt die Zahl der Verletzungen reduzieren.

Bielefeld, Dortmund und Aachen schließen sich Einschränkungen für Silvesterfeuerwerk an

Ebenso sollen in Bielefeld bestimmte Bereiche gesperrt werden: Stadt und Polizei erklärten den engeren Bereich der Sparrenburg und am Boulevard für die Silvesternacht zur „böllerfreien Zone“. In Dortmund wird mit Böllerverbotszonen im Bereich Alter Markt und Reinoldi-Kirche und am Hauptbahnhof geplant. Und auch die Stadt Aachen hat für Silvester erneut eine Allgemeinverfügung erlassen, mit der das Feuerwerk in der Innenstadt massiv eingeschränkt wird.

Keine Böllerverbotszonen in Essen, Münster, Bonn und Duisburg

Bislang sind in Essen, Münster, Bochum, Duisburg, Wuppertal und Bonn keine Böllerverbotszonen eingeführt worden. Die Städte verweisen lediglich auf die allgemeinen Regeln zur Nutzung von Feuerwerk. Dort setze man auf den freiwilligen Verzicht und die Vernunft, hieß es.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bekräftigte unterdessen die Forderung zum vorsichtigen Umgang mit Feuerwerk. „Jeder kann hier seinen persönlichen Beitrag leisten, das ohnehin gestresste Gesundheitswesen nicht unnötig weiter zu belasten", sagte er laut Mitteilung. Besonders wichtig sei es, darauf zu achten, nur geprüftes Feuerwerk zu benutzen. (dpa/cj)