Bahn-Strecke zwischen Köln und Siegen wird saniert: Ausfälle und Umleitungen

Alle Infos im Überblick

+ © Rüdiger Wölk / IMAGO Von der Bahn-Störung ist unter anderem die RB 27 von Köln nach Siegen betroffen. (Symolbild) © Rüdiger Wölk / IMAGO

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Oliver Schmitz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Oliver Schmitz schließen

Ab September 2022 wird die Siegstrecke zwischen Köln und Siegen saniert. Es gibt Ausfälle und Umleitungen bei RE-, RB- und S-Bahn-Linien. Alle Infos im Überblick.

Köln/Siegen – Im Rhein- und Siegerland (NRW) finden derzeit große Bahn-Bauarbeiten statt. Seit dem 16. September saniert die Deutsche Bahn etliche Gleise und Bahnhöfe entlang der Siegstrecke zwischen Köln und Siegen. Die Folge: Ausfälle und Umleitungen bei mehreren RE-, RB- und S-Bahn-Linien – und das über mehrere Monate.

Bahn-Ausfälle und -Umleitungen bei Köln/Siegen: Diese Zug-Linien sind betroffen

RE 8 (Mönchengladbach – Köln – Bonn/Beuel – Koblenz): Vom 19. September bis 5. Oktober 2022 halten die Züge nicht in Köln-Porz. Zusätzlich kommt es teilweise abends und nachts zu Umleitungen zwischen Köln-Ehrenfeld und Troisdorf. Die Halte in Porz, Köln/Messe Deutz und Köln Hbf entfallen, ersatzweise halten die Züge in Köln Süd. In der Zeit vom 6. Oktober bis 15. Oktober 2022 werden die Züge abends und nachts jeweils von 20:30 Uhr bis 2 Uhr zwischen Köln-Ehrenfeld und Troisdorf umgeleitet. Die umgeleiteten Züge halten nicht in Köln Hbf, Köln Messe/Deutz und Porz, dafür werden doch Ersatzbusse eingesetzt.

(Mönchengladbach – Köln – Bonn/Beuel – Koblenz): Vom 19. September bis 5. Oktober 2022 halten die Züge nicht in Köln-Porz. Zusätzlich kommt es teilweise abends und nachts zu Umleitungen zwischen Köln-Ehrenfeld und Troisdorf. Die Halte in Porz, Köln/Messe Deutz und Köln Hbf entfallen, ersatzweise halten die Züge in Köln Süd. In der Zeit vom 6. Oktober bis 15. Oktober 2022 werden die Züge abends und nachts jeweils von 20:30 Uhr bis 2 Uhr zwischen Köln-Ehrenfeld und Troisdorf umgeleitet. Die umgeleiteten Züge halten nicht in Köln Hbf, Köln Messe/Deutz und Porz, dafür werden doch Ersatzbusse eingesetzt. RE 9 (Aachen – Köln – Troisdorf – Siegen): Vom 16. September bis 30. September 2022 entfallen die Züge zwischen Brachbach und Siegen Hbf. Als Ersatz verkehren zwischen Kirchen und Siegen Hbf Busse im Schienenersatzverkehr (SEV). Fahrgäste aus Richtung Köln – mit Fahrtziel Brachbach – können mit der RE 9 bis Brachbach fahren, wo der Zug endet. Vo, 30. September bis 5. Oktober 2022 entfallen die Züge zwischen Siegen Hbf und Betzdorf. Als Ersatz verkehren ebenfalls Busse im Schienenersatzverkehr. Außerdem werden die Züge in der Zeit vom 16. September bis Mittwoch 5. Oktober 2022 zwischen Köln-Ehrenfeld und Troisdorf umgeleitet. Bei den Zügen von/nach Aachen entfallen die Halte in Porz, Köln/Messe Deutz und Köln Hbf. Die Züge halten ersatzweise in Köln Süd. Vom 5. Oktober bis 15. Oktober fallen die Züge zwischen Köln Hbf und Siegburg/Bonn aus und werden ebenfalls durch Busse ersetzt.

(Aachen – Köln – Troisdorf – Siegen): Vom 16. September bis 30. September 2022 entfallen die Züge zwischen Brachbach und Siegen Hbf. Als Ersatz verkehren zwischen Kirchen und Siegen Hbf Busse im Schienenersatzverkehr (SEV). Fahrgäste aus Richtung Köln – mit Fahrtziel Brachbach – können mit der RE 9 bis Brachbach fahren, wo der Zug endet. Vo, 30. September bis 5. Oktober 2022 entfallen die Züge zwischen Siegen Hbf und Betzdorf. Als Ersatz verkehren ebenfalls Busse im Schienenersatzverkehr. Außerdem werden die Züge in der Zeit vom 16. September bis Mittwoch 5. Oktober 2022 zwischen Köln-Ehrenfeld und Troisdorf umgeleitet. Bei den Zügen von/nach Aachen entfallen die Halte in Porz, Köln/Messe Deutz und Köln Hbf. Die Züge halten ersatzweise in Köln Süd. Vom 5. Oktober bis 15. Oktober fallen die Züge zwischen Köln Hbf und Siegburg/Bonn aus und werden ebenfalls durch Busse ersetzt. RB 27 (Mönchengladbach – Köln – Bonn/Beuel – Koblenz): Züge werden vom 16. September bis 15. Oktober 2022 abends und nachts teilweise zwischen Köln-Ehrenfeld und Troisdorf umgeleitet. Die umgeleiteten Züge halten nicht in Köln/Bonn Flughafen, Köln/Messe Deutz und Köln Hbf. Ersatzweise halten sie in Köln Süd. In den Nächten 6./7.10. bis 14./15.10.2022 gibt es Ersatzbusse zwischen Köln Frankfurter Straße und Porz-Wahn, sowie zwischen Köln/Bonn Flughafen und Troisdorf Busse.

(Mönchengladbach – Köln – Bonn/Beuel – Koblenz): Züge werden vom 16. September bis 15. Oktober 2022 abends und nachts teilweise zwischen Köln-Ehrenfeld und Troisdorf umgeleitet. Die umgeleiteten Züge halten nicht in Köln/Bonn Flughafen, Köln/Messe Deutz und Köln Hbf. Ersatzweise halten sie in Köln Süd. In den Nächten 6./7.10. bis 14./15.10.2022 gibt es Ersatzbusse zwischen Köln Frankfurter Straße und Porz-Wahn, sowie zwischen Köln/Bonn Flughafen und Troisdorf Busse. RB 90 und RB 93 : Vom 17. September bis 5. Oktober 2022 entfallen die Züge zwischen Siegen Hbf und Betzdorf. Als Ersatz verkehren Busse im Schienenersatzverkehr. Vom 18. Oktober bis 1. November entfallen die Züge zwischen Wissen (Sieg) und Betzdorf. Als Ersatz verkehren Busse im Schienenersatzverkehr.

: Vom 17. September bis 5. Oktober 2022 entfallen die Züge zwischen Siegen Hbf und Betzdorf. Als Ersatz verkehren Busse im Schienenersatzverkehr. Vom 18. Oktober bis 1. November entfallen die Züge zwischen Wissen (Sieg) und Betzdorf. Als Ersatz verkehren Busse im Schienenersatzverkehr. S 12 (Au/Sieg – Köln/Bonn Flughafen – Horrem): Vom 16. September bis 5. Oktober 2022 fallen die Züge zwischen Köln Messe/Deutz und Hennef/Blankenberg aus. Die Züge mit Fahrziel Au werden umgeleitet und halten nicht in Köln Airport Businesspark, Köln Steinstraße und Porz (Rhein). Als Ersatz verkehren Busse zwischen Porz-Wahn und Köln Frankfurter Straße. Zudem kommt es zu einzelnen Teilausfällen auf verschiedenen Abschnitten zwischen Horrem und Köln Messe/Deutz/Hennef. Vom 5. Oktober bis 15. Oktober 2022 fallen die S-Bahnen zwischen Siegburg/Bonn und Köln Messe/Deutz aus. Zudem entfallen zwischen Siegburg und Au (Sieg) die Züge von/nach Blankenberg/Hennef. Zwischen Porz-Wahn und Köln Frankfurter Straße werden als Ersatz Busse eingesetzt. Zwischen Siegburg/Bonn und Au (Sieg) verkehren die S-Bahnen der Linien 12 und 19 tagsüber alle 30 Minuten.

(Au/Sieg – Köln/Bonn Flughafen – Horrem): Vom 16. September bis 5. Oktober 2022 fallen die Züge zwischen Köln Messe/Deutz und Hennef/Blankenberg aus. Die Züge mit Fahrziel Au werden umgeleitet und halten nicht in Köln Airport Businesspark, Köln Steinstraße und Porz (Rhein). Als Ersatz verkehren Busse zwischen Porz-Wahn und Köln Frankfurter Straße. Zudem kommt es zu einzelnen Teilausfällen auf verschiedenen Abschnitten zwischen Horrem und Köln Messe/Deutz/Hennef. Vom 5. Oktober bis 15. Oktober 2022 fallen die S-Bahnen zwischen Siegburg/Bonn und Köln Messe/Deutz aus. Zudem entfallen zwischen Siegburg und Au (Sieg) die Züge von/nach Blankenberg/Hennef. Zwischen Porz-Wahn und Köln Frankfurter Straße werden als Ersatz Busse eingesetzt. Zwischen Siegburg/Bonn und Au (Sieg) verkehren die S-Bahnen der Linien 12 und 19 tagsüber alle 30 Minuten. S 19 (Au/Sieg – Köln – Düren): In der Nacht vom 16. auf 17. September 2022 fallen die Züge zwischen Köln/Bonn Flughafen und Hennef aus. Als Ersatz fahren Busse. Vom 5. Oktober bis 15. Oktober 2022 fallen die Züge zwischen Siegburg/Bonn und Köln/Bonn Flughafen aus. Als Ersatz verkehren Busse zwischen Hennef/Siegburg/Bonn und Köln/Bonn Flughafen.

Vom 7. Oktober (21 Uhr) bis 15. Oktober 2022 (5 Uhr) sind zudem die Linien RE 1 (RRX), RE 6 (RRX) und RB 26 von der Bauarbeiten betroffen. Dann sollen „einzelne Fahrten“ zwischen Köln Hbf/Köln/Messe Deutz und Köln/Bonn Flughafen ausfallen, teilte die Deutsche Bahn mit.

Siegstrecke Typ zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn Start Köln Ende Siegen Streckenlänge 100 Kilometer Bahn-Linien RE9, RB90, RB93, S12 und S19 Bundesland Nordrhein-Westfalen

Köln/Siegen: Gleise der Siegstrecke werden erneuert – Störungen bis Dezember 2022

Bereits im August gab es in NRW Zug-Störungen bei mehreren Bahn-Linien, seit Mitte September 2022 sind noch neue hinzugekommen. „In diesem Herbst packen wir entlang unserer Siegstrecke kräftig an“, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag (12. August) auf Zuginfo.NRW mit. Unter anderem sollen am Bahnhof Porz-Wahn, Bahnhof Troisdorf und im Strecken-Abschnitt Troisdorf–Siegburg/Bonn knapp neun Kilometer Gleis erneuert werden. Hinzu kommen vier Weichen-Erneuerungen und Bauarbeiten an fünf Brücken. Insgesamt nimmt die DB dafür 12 Millionen Euro in die Hand.

Die Bauarbeiten der Bahn-Strecke, die von Köln über Au und Betzdorf nach Siegen verläuft, werden bis 9. Dezember 2022 andauern. Dadurch kommt es laut DB zu Einschränkungen bei mehreren Zug-Linien. „Unsere Arbeiten schränken die Kapazität stark ein, da wir die Siegstrecke in wechselnden Abschnitten und Zeiträumen sperren müssen“, sagte ein Sprecher. Alle Inhaber einer Nahverkehrs-Zeitkarte dürfen vom 5. Oktober (21 Uhr) bis 15. Oktober (5 Uhr) die Züge des Fernverkehrs (ICE) zwischen Siegburg/Bonn und Köln nutzen. (os)

Dieser Text wurde am 17. September inhaltlich aktualisiert. Neuerung: Details zu den Bahn-Störungen ergänzt.