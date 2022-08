Bahn-Strecke zwischen Köln und Siegen wird saniert: Ausfälle und Umleitungen

Alle Infos im Überblick

Von der Bahn-Störung ist unter anderem die RB 27 von Köln nach Siegen betroffen.

Ab September 2022 wird die Siegstrecke zwischen Köln und Siegen saniert. Es gibt Ausfälle und Umleitungen bei RE-, RB- und S-Bahn-Linien. Alle Infos im Überblick.

Köln/Siegen – Im Rhein- und Siegerland (NRW) stehen große Bahn-Bauarbeiten vor der Tür. Ab dem 16. September saniert die Deutsche Bahn etliche Gleise und Bahnhöfe entlang der Siegstrecke zwischen Köln und Siegen. Die Folge: Ausfälle und Umleitungen bei mehreren RE-, RB- und S-Bahn-Linien – und das über mehrere Monate.

Bahn-Ausfälle und -Umleitungen bei Köln/Siegen: Diese Zug-Linien sind ab September betroffen

Köln/Siegen: Gleise der Siegstrecke werden erneuert – Störungen bis Dezember 2022

Bereits jetzt gibt es in NRW Zug-Störungen bei mehreren Bahn-Linien, ab Mitte September 2022 kommen noch neue hinzu. „In diesem Herbst packen wir entlang unserer Siegstrecke kräftig an“, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag (12. August) auf Zuginfo.NRW mit. Unter anderem sollen am Bahnhof Porz-Wahn, Bahnhof Troisdorf und im Strecken-Abschnitt Troisdorf–Siegburg/Bonn „etliche Kilometer Gleis“ erneuert werden. Zwischen Wissen und Scheuerfeld (Rheinland-Pfalz) wird zudem an einer Brücke gearbeitet.

Siegstrecke Typ zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn Start Köln Ende Siegen Streckenlänge 100 Kilometer Bahn-Linien RE9, RB90, RB93, S12 und S19 Bundesland Nordrhein-Westfalen

Die Bauarbeiten der Bahn-Strecke, die von Köln über Au und Betzdorf nach Siegen verläuft, werden bis 9. Dezember 2022 andauern. Dadurch kommt es laut DB zu Einschränkungen bei mehreren Zug-Linien. „Unsere Arbeiten schränken die Kapazität stark ein, da wir die Siegstrecke in wechselnden Abschnitten und Zeiträumen sperren müssen“, sagte ein Sprecher.

Konkret soll es Umleitungen und Haltausfälle auf den Linien RE8, RE9, RB27 sowie Teilausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen (SEV) auf den S-Bahn-Linien S12 und S19 geben. Ebenfalls wegen Bauarbeiten hatte es vor kurzem bereits eine große Bahn-Störung in Köln gegeben. (os)