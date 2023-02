+ © picture alliance/dpa/k-medianews | Kai Osthoff In Siegen wurden nach einem Hangrutsch die Bewohner evakuiert. © picture alliance/dpa/k-medianews | Kai Osthoff

Nach einem Erdrutsch in Siegen in Nordrhein-Westfalen mussten 30 Menschen ihre Häuser verlassen. Spezialisten sind vor Ort im Einsatz.

Siegen - Plötzlich wurde es ohrenbetäubend laut, der Boden bewegte sich und rutschte hinab in die Tiefe. In der Nacht zum Samstag mussten 30 Bewohner ihre Wohnhäuser in Siegen in Nordrhein-Westfalen verlassen. Verletzt wurde niemand, wie wa.de berichtet. Spezialisten sind im Einsatz. Die Bewohner wurden teilweise in Notunterkünften untergebracht.

Erdhang in Siegen abgerutscht - Spezialisten nach Evakuierung im Einsatz

Es ging alles ganz schnell. Gegen 4.20 Uhr am frühen Samstagmorgen rutschte ein Erdhang in der Straße Unter dem Klingelschacht rund 20 Meter in die Tiefe. Mitgerissen wurden große Felsstücke, ein Baum sowie jede Menge Erde. Die 30 Bewohner in den nahegelegenen Häusern wurden unsanft aus ihrem Schlaf gerissen. Um kein Risiko einzugehen, wurden sie kurz darauf von den eingetroffenen Einsatzkräften sowie vom Ordnungsamt evakuiert.

Die Siegener wurden mit Hilfe von Einsatzbussen abtransportiert. Einige kamen bei Familienmitgliedern unter, andere wurden zu Notunterkünften des Malteser Hilfswerks gebracht. Laut Angaben der Feuerwehr Siegen befinde sich eines der Mehrfamilienhäuser weniger als zwei Meter von der Abbruchkante entfernt. Wie es zu dem Erdrutsch kommen konnte, ist bislang ungewiss.

Nach Erdrutsch in Siegen: Experten sollen weitere Bewegungen analysieren

Derzeit sind Einsatzkräfte und Spezialisten vor Ort. Der abgerutschte Erdhang wird vom Technischen Hilfswerk beobachtet. Zudem wurde ein Geologe hinzugezogen, der eine mögliche weitere Bewegung der Erdschichten analysieren soll. Wann und ob die Bewohner in Siegen in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist der derzeit offen. Der Bereich um den abgerutschten Erdhang in Siegen, wo am Freitag ein 28-Jähriger bei einer Axt-Attacke schwer verletzt wurde, ist weiträumig abgesperrt.