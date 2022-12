Traditionsgeschäft in Dortmunder Innenstadt schließt für immer

Aus für Kultladen

Fans des kleinen Lädchens in der Nähe des Westenhellwegs in Dortmund sind traurig. Nach vielen schönen Jahren schließt das Geschäft.

Dortmund – Schließungen sind immer traurig für Kunden und Passanten. In Dortmund hat es in diesem Jahr einige Ladenlokale getroffen. Auch viele Stores in der Thier-Galerie mussten schließen. Grund waren oft die Energiekrise und finanzielle Lasten durch Corona. Nun schließt ein weiterer Einzelhändler unweit des Westenhellwegs in Dortmund, wie RUHR24 erfuhr.

Beliebtes Traditionsgeschäft in Dortmund schließt für immer – Ruhestand für die Betreiber

Wer „Hygge“, also die gemütliche Lebensweise der Skandinavier, in seiner Wohnung integriert hat, kennt vielleicht den Laden „Scandinovum“ in Dortmund. Bisher konnte man hier gemütliche nordische Dekoartikel erstehen. Von Porzellan über kleine Wichtel oder Kerzen kamen Deko-Fans hier bisher auf ihren Geschmack (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Die Betonung liegt dabei auf „kamen bisher“. Das Scandinovum schließt. Die Inhaber kündigten vor Weihnachten auf Instagram diesen schweren Schritt an. Auf Social Media heißt es: „Danke für eure jahrzehntelange Treue! Es fällt uns schwer, aber wir freuen uns auf den Ruhestand“.

Die Betreiber werben mit einem totalen Räumungsverkauf an der Brauhausstraße in Dortmund und Rabatten von bis zu 50 Prozent. Wie lange das Geschäft in der Nähe der Kreuzung Viktoriastraße/ Kleppingstraße noch geöffnet hat, ist bisher nicht bekannt.

„Scandinovum“ in Dortmund verabschiedet sich in den Ruhestand – „wieder ein Lieblingsladen weniger“

Der Online-Shop vom Scandinovum ist bereits Geschichte. Ruft man die Seite auf, lesen interessierte Kunden: „Unser Shop ist geschlossen und nicht mehr erreichbar. Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest“.

Viele Kunden sind traurig über die Schließung des Scandinovums in Dortmund. „Wenn man um die Ecke zum kleinen Lädchen einbog, wusste man, gleich steht man vor dem zauberhaften Adventsfenster. Man ist eingetreten und durfte eintauchen in die ganz besondere Vorweihnachtszeit dieses kleinen Lädchens. Ein ganz einmaliges Herz von Dortmund schließt für immer“, schreibt eine Nutzerin auf Instagram.

Auch in vielen weiteren Kommentaren liest man „Schade“. Eine Userin kommentiert „Ich bin sehr traurig. Wieder ein Lieblingsladen weniger“. Andere sind ebenfalls traurig, wünschen den Betreibern allerdings auch eine schöne Rente. „Ein wunderschöner Laden weniger, für den es sich lohnt, in die Stadt zu fahren. Ich gönne Ihnen den Ruhestand sehr“, heißt es etwa in einem Kommentar.

