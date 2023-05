Missbrauch, Gewalt und Raub: Immer mehr Straftaten an NRW-Schulen

Aktuelle Zahlen

+ © Oliver Berg Die Straftaten an Schulen in NRW haben ein neues, besorgniserregendes Niveau erreicht. (Symbolbild) © Oliver Berg

2022 musste die Polizei deutlich öfter zu Schulen in NRW ausrücken. Die Fälle von Körperverletzungen, Diebstählen und Sexualdelikten häufen sich.

Köln – Besorgniserregende Zahlen aus NRW: Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 ist die Anzahl an Straftaten in und um Schulen im vergangenen Jahr um fast 20 Prozent angestiegen. Egal, ob Gelsenkirchen, Duisburg oder Hamm: Überall geraten Schulen in den Fokus der Polizei. Insgesamt gab es in 2022 fast 25.000 solcher Fälle. Darunter: Tausende Diebstähle und zum Teil schwere Körperverletzungen.

