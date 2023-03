Familienvater auf dem Send in Münster erstochen – Stadt bricht Volksfest ab

Messer-Attacke

Auf dem Send in Münster ist ein Mann gestorben. Ein Unbekannter stach nach einem Streit auf den Familienvater ein. Die Stadt bricht das Volksfest wegen der Tat frühzeitig ab.

Update vom 19. März, 10.38 Uhr: Die Stadt Münster teilte mit, dass man das Volksfest auf dem Schlossplatz vorzeitig abbricht. „Die größte Kirmes des Münsterlandes, die jährlich bis zu einer Million Besucher anzieht, bleibt heute geschlossen“, heißt es in einer Mitteilung. Eigentlich wäre der Sonntag (19. März) der letzte Tag vom Send gewesen. „Nach dem tödlichen Messerangriff am späten Samstagabend verbietet sich schon aus Respekt vor dem Opfer die Fortsetzung des Sends“, sagte Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe. Er will am Sonntag den Tatort besuchen und eine Gedenkkerze für das Opfer anzünden.

„Die Tat ist für Münster ein Schock. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen des Opfers. Hoffentlich wird der Täter schnell gefasst und die Tat vollständig aufgeklärt.“ Bei der Aufklärung des Angriffs arbeite die Stadt Münster eng mit der Polizei zusammen.

Tod auf dem Send in Münster: Familienvater (31) auf Volksfest erstochen

[Erstmeldung] Münster (NRW) - Kurz vor Ende überschattet ein grausames Ereignis das Kirmestreiben auf dem Send in Münster. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft starb am Samstagabend (18. März) ein junger Mann an einem Fahrgeschäft. Der Familienvater wurde niedergestochen.

Kirmes Frühjahrssend Ort Münster, Schlossplatz Zeitraum 11. bis 19. März 2023

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war der 31-Jährige mit einem bislang unbekannten Mann an dem Fahrgeschäft „Shake“, das parallel zur Straße Schlossplatz aufgebaut war, in Streit geraten. Der Tatverdächtige stach laut Polizei mit einem Messer auf das spätere Opfer ein.

+ Ein Bestatter bringt den Toten mit einer Bahre in sein Fahrzeug. © David Poggemann/dpa

Streit eskaliert: Mann (31) stirbt an Karussell auf dem Send in Münster

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation starb der 31-Jährige noch auf der Kirmes. „Nach den bisherigen Erkenntnissen begegneten sich die Männer zufällig auf dem Send“, heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Nach Angaben der Stadt Münster war das Opfer ein Familienvater.

Der Unbekannte flüchtete vom Tatort. Er wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

hellgraue Jogginghose

hellgrauer Kapuzenpulli

weiße Sneaker

Kopfbedeckung

schwarze an den Seiten kurz rasierte Haare

Mann stirbt auf dem Send in Münster – Zeugen gesucht

Der Tatverdächtige war mit einem anderen Mann unterwegs, der nach Zeugenabgaben südländisch ausgesehen haben, schwarz gekleidet, schlank und sportlich gewesen sein soll. Die Ermittlungen dauern an. Eine Mordkommission der Polizei Münster ist im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0251/2750 bei der Polizei zu melden.

+ An diesem Fahrgeschäft auf der Send in Münster wurde ein Mann niedergestochen. © David Poggemann/dpa

Der Frühjahrssend 2023 hat am Samstag, 11. März, in Münster begonnen. Letzter Tag sollte eigentlich der Sonntag, 19. März, sein. Auf der Frühjahrskirmes in Bockum-Hövel (Hamm) wurde ein 16-Jähriger von zwei Jugendlichen geschlagen und ausgeraubt. Die Polizei ermittelt.

Rubriklistenbild: © David Poggemann/dpa