Mann verschanzt sich in Wohnung und droht, Polizisten zu töten

Ein offenbar psychisch labiler Mann hat am Montag für einen Großeinsatz der Polizei in Aachen gesorgt. Er soll Todesdrohungen gegen Polizisten und Politiker ausgesprochen haben.

Aachen – Großeinsatz der Polizei in NRW: Ein 39-Jähriger hat sich am Montagnachmittag (20. Juni) in seiner Wohnung in Aachen verschanzt. Laut Familienangehörigen soll der Mann damit gedroht haben, Politiker und Polizisten töten zu wollen, wie die Polizei Aachen mitteilte. Es gibt Hinweise auf eine länger bestehende psychische Erkrankung des Mannes.

Großeinsatz der Polizei in Aachen: SEK überwältigt Mann in „psychischer Ausnahmesituation“

Gegen 17 Uhr ist der Hinweis aus dem familiären Umfeld bei der Polizei eingegangen. Vor Ort in der Scheibenstraße trafen die ersten Einsatzkräfte auf einen „hoch emotionalisierten Mann“, der randalierte und nicht zu beruhigen war. „In dieser offensichtlich psychischen Ausnahmesituation ging von dem Mann eine erhebliche Gefahr aus, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er mit einem Messer bewaffnet war“, so die Polizei.

Verhandlungen führten nicht zur erhofften Deeskalation der Situation. Deshalb überwältigten Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei den 39-Jährigen und sicherten ihn. Es entstand ein leichter Sachschaden an der Wohnung, verletzt wurde hingegen niemand. Im Anschluss wurde der Aachener von anwesenden Notärzten zwangseingewiesen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Motiven. Gegen 20:30 Uhr konnte die Sperrung der Scheibenstraße aufgehoben werden.

Noch vor wenigen Monaten gab es einen SEK-Einsatz in der Kölner Südstadt. Ein 49-Jähriger soll einen Mann mit einer Stichwaffe verletzt haben. In der Folge kam es in seiner Wohnung zu einem größeren Polizeieinsatz. (mg)

