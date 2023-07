SEK-Einsatz in Essen: Polizei nimmt Mann fest

Altenessen

In Essen sind aktuell Spezialkräfte der Polizei im Einsatz (Symbolbild).

In Essen lief ein Polizeieinsatz: Ein Mann soll sich in Altenessen in einem Haus verschanzt haben.

Update vom 27. Juli, 15.25 Uhr: Polizei nimmt Mann fest

Essen –Knapp vier Stunden nachdem die Polizei zum Einsatz an der Stankheitsstraße/Ecke Stauderstraße gerufen wurde, konnte der Mann festgenommen werden. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, ermittelt die Kriminalpolizei nun die genauen Hintergründe des Vorfalls.

Erstmeldung vom 27. Juli, 14 Uhr: In Altenessen in Essen in NRW hat sich am Vormittag ein Mann in einer Wohnung an der Stankheitstraße/Ecke Stauderstraße verschanzt. Die Polizei ist mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort. Wie ein Sprecher mitteilt, soll es am Morgen in der Wohnung einen Streit zwischen einer Frau und einem Mann gegeben haben.

SEK-Einsatz in Essen: In der Wohnung sollen sich gefährliche Gegenstände befinden

Die Frau habe die Wohnung dann verlassen und gegen 11.45 Uhr die Polizei informiert. „Es gibt Hinweise, dass sich in der Wohnung gefährliche Gegenstände befinden“, so ein Polizeisprecher. Als Beamten der Polizei an der Wohnung eintrafen, weigerte sich der Mann, sie zu verlassen. Daraufhin wurde das SEK zum Einsatzort gerufen. (ebu)